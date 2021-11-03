https://ru.sputnik.md/20211103/kozhokaru-chestnyy-ekzamen-na-prava-voditelya-mif-ili-realnost-46086710.html
Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность
Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность
Председатель Союза автомобилистов Молдовы рассказал о реформе в процедуре сдачи экзамена на водительское удостоверение.
2021-11-03T08:00+0200
2021-11-03T08:00+0200
2021-11-03T08:29+0200
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Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность?
Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность?
Молдаване продолжат ощущать непредсказуемость в процедуре сдачи экзаменов на получение водительских прав – не помогают ни видеорегистраторы, ни специальные площадки для проверки курсантов. Бывает, что желающий стать водителем полностью готов, но его отправляют на пересдачу. Самый частый случай – это решение курсанта заплатить за свое незнание теории и практики. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Союза автомобилистов Молдовы Олег Кожокару.Кожокару отметил, что планируется реорганизовать персонал Агентства: лиц, подозреваемых в коррупции или вызывающих сомнения в собственной компетентности и чистоте, заменят непредвзятыми и объективными экзаменаторами.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность
08:00 03.11.2021 (обновлено: 08:29 03.11.2021)
Председатель Союза автомобилистов Молдовы рассказал о реформе в процедуре сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.
Молдаване продолжат ощущать непредсказуемость в процедуре сдачи экзаменов на получение водительских прав – не помогают ни видеорегистраторы, ни специальные площадки для проверки курсантов.
Бывает, что желающий стать водителем полностью готов, но его отправляют на пересдачу. Самый частый случай – это решение курсанта заплатить за свое незнание теории и практики. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал председатель Союза автомобилистов Молдовы Олег Кожокару.
"В любом случае отрадно, что новое руководство Агентства государственных услуг заявило о грядущей реформе, реконструкции и открытии новых экзаменационных центров в Республике Молдова", - считает эксперт.
Кожокару отметил, что планируется реорганизовать персонал Агентства: лиц, подозреваемых в коррупции или вызывающих сомнения в собственной компетентности и чистоте, заменят непредвзятыми и объективными экзаменаторами.
"Сфера сдачи на водительские удостоверения коррумпирована, и власть об этом знает, но мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что в этой сфере удастся навести порядок, присущий большинству развитых стран", - заключил собеседник.