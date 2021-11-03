https://ru.sputnik.md/20211103/kozhokaru-chestnyy-ekzamen-na-prava-voditelya-mif-ili-realnost-46086710.html

Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность

Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность

Председатель Союза автомобилистов Молдовы рассказал о реформе в процедуре сдачи экзамена на водительское удостоверение.

2021-11-03T08:00+0200

2021-11-03T08:00+0200

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Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность? Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность?

Молдаване продолжат ощущать непредсказуемость в процедуре сдачи экзаменов на получение водительских прав – не помогают ни видеорегистраторы, ни специальные площадки для проверки курсантов. Бывает, что желающий стать водителем полностью готов, но его отправляют на пересдачу. Самый частый случай – это решение курсанта заплатить за свое незнание теории и практики. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Союза автомобилистов Молдовы Олег Кожокару.Кожокару отметил, что планируется реорганизовать персонал Агентства: лиц, подозреваемых в коррупции или вызывающих сомнения в собственной компетентности и чистоте, заменят непредвзятыми и объективными экзаменаторами.

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2021

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