https://ru.sputnik.md/20211103/krasnoselskiy-obyasnil-pochemu-glava-administratsii-tiraspolya-ostavil-post-46142641.html
Красносельский объяснил, почему глава администрации Тирасполя оставил пост
Красносельский объяснил, почему глава администрации Тирасполя оставил пост
Лидер Приднестровья выступил с уточнениями после сообщения о том, что глава администрации города Тирасполя освобожден от должности.
2021-11-03T18:15+0200
2021-11-03T18:15+0200
2021-11-03T18:20+0200
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Глава администрации города Тирасполя Олег Довгопол был освобожден от должности – об этом стало известно из информационных сообщений приднестровских СМИ в среду.Глава Приднестровья Вадим Красносельский позже опубликовал сообщение, в котором разъяснил причины такого решения: "чтобы пресечь ненужные разговоры".По словам главы Приднестровья, Довгопол покинул пост, чтобы возглавить его предвыборный штаб, а это не предусматривает совмещение должностей. Красносельский подчеркнул, что данное решение - временное. "Благодарю Олега Анатольевича за принятое решение и поддержку", - также отметил он.Выборы главы Приднестровья состоятся в регионе 12 декабря 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20210911/na-yazyke-muzyki---v-kishineve-i-tiraspole-proshli-kontserty-v-ramkakh-kulturnogo-proekta-44670794.html
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в молдове, приднестровье, молдова, тирасполь, вадим красносельский
Красносельский объяснил, почему глава администрации Тирасполя оставил пост
18:15 03.11.2021 (обновлено: 18:20 03.11.2021)
Лидер Приднестровья выступил с уточнениями после сообщения о том, что глава администрации города Тирасполя освобожден от должности.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Глава администрации города Тирасполя Олег Довгопол был освобожден от должности – об этом стало известно из информационных сообщений приднестровских СМИ в среду.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский позже опубликовал сообщение, в котором разъяснил причины такого решения: "чтобы пресечь ненужные разговоры".
"Олег Анатолиевич (Довгопол, - прим. ред.) – профессионал, сведущий в вопросах экономики и социальной политики, грамотный руководитель, эффективный администратор. В период его работы в качестве градоначальника Тирасполь преобразился", - отметил Красносельский.
По словам главы Приднестровья, Довгопол покинул пост, чтобы возглавить его предвыборный штаб, а это не предусматривает совмещение должностей. Красносельский подчеркнул, что данное решение - временное.
"Благодарю Олега Анатольевича за принятое решение и поддержку", - также отметил он.
Выборы главы Приднестровья состоятся в регионе 12 декабря 2021 года.