https://ru.sputnik.md/20211103/krasnoselskiy-obyasnil-pochemu-glava-administratsii-tiraspolya-ostavil-post-46142641.html

Красносельский объяснил, почему глава администрации Тирасполя оставил пост

Красносельский объяснил, почему глава администрации Тирасполя оставил пост

Лидер Приднестровья выступил с уточнениями после сообщения о том, что глава администрации города Тирасполя освобожден от должности.

2021-11-03T18:15+0200

2021-11-03T18:15+0200

2021-11-03T18:20+0200

общество

в молдове

приднестровье

молдова

тирасполь

вадим красносельский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0b/34705396_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b963d5466504b6acbfa136328a39c007.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Глава администрации города Тирасполя Олег Довгопол был освобожден от должности – об этом стало известно из информационных сообщений приднестровских СМИ в среду.Глава Приднестровья Вадим Красносельский позже опубликовал сообщение, в котором разъяснил причины такого решения: "чтобы пресечь ненужные разговоры".По словам главы Приднестровья, Довгопол покинул пост, чтобы возглавить его предвыборный штаб, а это не предусматривает совмещение должностей. Красносельский подчеркнул, что данное решение - временное. "Благодарю Олега Анатольевича за принятое решение и поддержку", - также отметил он.Выборы главы Приднестровья состоятся в регионе 12 декабря 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20210911/na-yazyke-muzyki---v-kishineve-i-tiraspole-proshli-kontserty-v-ramkakh-kulturnogo-proekta-44670794.html

приднестровье

молдова

тирасполь

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, приднестровье, молдова, тирасполь, вадим красносельский