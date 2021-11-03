https://ru.sputnik.md/20211103/lancet-effektivnosti-sputnik-layt-46133143.html
The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины "Спутник Лайт"
The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины "Спутник Лайт"
Новая статья о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" появилась в медицинском издании The Lancet.
2021-11-03T13:35+0200
2021-11-03T13:35+0200
2021-11-03T13:35+0200
коронавирус
россия
вакцина
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Новая статья о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" появилась в медицинском издании The Lancet, пишет РИА Новости. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), выступающий спонсором исследования.Результат испытаний, о которых написало авторитетное издание, говорит о том, что препарат вызывает сильный иммунный ответ как в группе непереболевших COVID-19, так и у перенесших инфекцию. Большинство зафиксированных побочных эффектов были легкими или умеренными, серьезных нежелательных проявлений не выявлено.Проведенные раннее исследования Центра Гамалеи, основанные на иммунизации 28 тысяч лиц в Москве однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", показали ее эффективность (70%) против дельта-штамма коронавируса в течение трех месяцев после прививки. В группе людей до 60 лет показатель превысил 75%.При ее использовании в качестве бустера других вакцин эффективность составила более 83% против заражения и более 94% против госпитализации.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой российской вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорону-Н".Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" проводится в один этап. Такая прививка особо подходит и рекомендуется для переболевших коронавирусом спустя полгода после болезни и для ревакцинации.
https://ru.sputnik.md/20211031/sputnik-v-sputnik-layt-odobrili-strana-46053056.html
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россия, вакцина
The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности вакцины "Спутник Лайт"
Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью Центра имени Гамалеи о безопасности и эффективности "Спутника Лайт".
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik.
Новая статья о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" появилась в медицинском издании The Lancet, пишет РИА Новости
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Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), выступающий спонсором исследования.
"Российский фонд прямых инвестиций объявляет о публикации НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи в ведущем рецензируемом медицинском журнале The Lancet исследования однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт", по данным которого препарат продемонстрировал высокую безопасность и формирование сильного гуморального и клеточного иммунитета", — говорится в пресс-релизе.
Результат испытаний, о которых написало авторитетное издание, говорит о том, что препарат вызывает сильный иммунный ответ как в группе непереболевших COVID-19, так и у перенесших инфекцию. Большинство зафиксированных побочных эффектов были легкими или умеренными, серьезных нежелательных проявлений не выявлено.
Проведенные раннее исследования Центра Гамалеи, основанные на иммунизации 28 тысяч лиц в Москве однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", показали ее эффективность (70%) против дельта-штамма коронавируса в течение трех месяцев после прививки. В группе людей до 60 лет показатель превысил 75%.
При ее использовании в качестве бустера других вакцин эффективность составила более 83% против заражения и более 94% против госпитализации.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой российской вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" – "ЭпиВакКорону-Н".
Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" проводится в один этап. Такая прививка особо подходит и рекомендуется для переболевших коронавирусом спустя полгода после болезни и для ревакцинации.