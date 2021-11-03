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Молдова может до конца года получить вакцину Moderna - Минздрав
Молдова может до конца года получить вакцину Moderna - Минздрав
Еще один вид вакцины может появиться в Молдове в ближайшее время. Эту сыворотку могут использовать в качестве третьей дозы.
2021-11-03T18:45+0200
2021-11-03T18:45+0200
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в молдове
молдова
минздрав
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Молдова до конца года получит первую партию вакцины Moderna. Власти готовы ее закупить, если не удастся получить препарат через платформу COVAX. Такое заявление сделала государственный секретарь Минздрава Светлана Николаеску на пресс-конференции в среду. Она добавила, что Молдова также подписала соглашение о финансировании, которое позволит закупить эту сыворотку, если не выйдет получить ее как гуманитарную помощь. Кроме того, Николаеску сообщила, что власти уже рассматривают необходимость объявления кампании вакцинации против коронавируса третьей дозой, и препаратом для нее может стать именно Moderna.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Вакцинация в Молдавии началась 2 марта. На сегодняшний день Минздрав вакцинирует всех желающих без ограничения. Для вакцинации в республики использовались препараты Pfizer, Astra Zeneca, "Спутник V", Sinopharm, CoronaVac, Johnson&amp;Johnson.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211027/nemerenko-nadeemsya-kak-mozhno-skoree-podpisat-kontrakt-o-zakupke-sputnika-v-45936454.html
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Юлия Липовая
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Молдова может до конца года получить вакцину Moderna - Минздрав

18:45 03.11.2021
© AFP 2021 / SAM YEHModerna
Moderna - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© AFP 2021 / SAM YEH
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Еще один вид вакцины может появиться в Молдове в ближайшее время. Эту сыворотку могут использовать в качестве третьей, бустерной дозы.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Молдова до конца года получит первую партию вакцины Moderna. Власти готовы ее закупить, если не удастся получить препарат через платформу COVAX. Такое заявление сделала государственный секретарь Минздрава Светлана Николаеску на пресс-конференции в среду.
"Представители ЮНИСЕФ, через которых мы сотрудничаем с платформой COVAX, сообщили, что до конца года Молдова получит партию вакцины Moderna, думаю, что это будет в виде пожертвования", - уточнила Николаеску.
Она добавила, что Молдова также подписала соглашение о финансировании, которое позволит закупить эту сыворотку, если не выйдет получить ее как гуманитарную помощь.
Кроме того, Николаеску сообщила, что власти уже рассматривают необходимость объявления кампании вакцинации против коронавируса третьей дозой, и препаратом для нее может стать именно Moderna.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Вакцинация в Молдавии началась 2 марта. На сегодняшний день Минздрав вакцинирует всех желающих без ограничения. Для вакцинации в республики использовались препараты Pfizer, Astra Zeneca, "Спутник V", Sinopharm, CoronaVac, Johnson&Johnson.
Обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан вводят в Свердловской области и Екатеринбурге - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
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27 октября, 11:52

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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