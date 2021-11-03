https://ru.sputnik.md/20211103/mnogonatsionalnaya-rossiya-v-obektive-fotografov-sputnik-46144875.html

Многонациональная Россия - в объективе фотографов Sputnik

Многонациональная Россия - в объективе фотографов Sputnik

В столице Молдовы открылась уникальная выставка ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября

2021-11-03T19:00+0200

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культура

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молдова

россотрудничество

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В рамках культурного молдавско-российского обмена в Кишиневе открылась выставка фотографий, организованная Русским домом в Кишиневе совместно с Международным агентством печати и радио Sputnik. Мероприятие приурочено к отмечаемому 4 ноября в России Дню народного единства.Посетителей выставки, которая работает во Дворце республики, организаторы приглашают взглянуть на многообразие современной России глазами ведущих фотокорреспондентов агентства Sputnik.На фотографиях - богатое культурное, историческое и духовное наследие регионов Российской Федерации.Посетивший экспозицию посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов рассказал о важности празднования Дня народного единства в тех странах, где действуют русские общины. Глава Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова говорила о важности поддержания хороших культурных связей с Российской Федерацией. "Я думаю, Молдова только выиграет от того, что будет сохранять эту вековую традицию дружбы", - отметила она.Также по случаю Дня народного единства 3 и 4 ноября в Кишиневе и Тирасполе состоятся концерты, организованные Домом музыки в Санкт-Петербурге и представительством Россотрудничества в Молдове. Победители международных конкурсов Анна Савкина (скрипка) и Тагир Камальтдинов (фортепиано) выступят в симфонических программах "Посольство мастерства" с оркестром Национальной филармонии имени Сергея Лункевича 3 ноября, а 4 ноября - с приднестровским оркестром под управлением Григория Мосейко. День народного единства отмечается в России 4 ноября, с 2005 года.

https://ru.sputnik.md/20210804/uvelichenie-kvot-i-sng-v-prioritete-kakie-izmeneniya-zhdut-rossotrudnichestvo-43573333.html

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

в молдове, россия, молдова, россотрудничество