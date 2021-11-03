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Многонациональная Россия - в объективе фотографов Sputnik
Многонациональная Россия - в объективе фотографов Sputnik
В столице Молдовы открылась уникальная выставка ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября
2021-11-03T19:00+0200
2021-11-03T19:31+0200
культура
в молдове
россия
молдова
россотрудничество
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В рамках культурного молдавско-российского обмена в Кишиневе открылась выставка фотографий, организованная Русским домом в Кишиневе совместно с Международным агентством печати и радио Sputnik. Мероприятие приурочено к отмечаемому 4 ноября в России Дню народного единства.Посетителей выставки, которая работает во Дворце республики, организаторы приглашают взглянуть на многообразие современной России глазами ведущих фотокорреспондентов агентства Sputnik.На фотографиях - богатое культурное, историческое и духовное наследие регионов Российской Федерации.Посетивший экспозицию посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов рассказал о важности празднования Дня народного единства в тех странах, где действуют русские общины. Глава Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова говорила о важности поддержания хороших культурных связей с Российской Федерацией. "Я думаю, Молдова только выиграет от того, что будет сохранять эту вековую традицию дружбы", - отметила она.Также по случаю Дня народного единства 3 и 4 ноября в Кишиневе и Тирасполе состоятся концерты, организованные Домом музыки в Санкт-Петербурге и представительством Россотрудничества в Молдове. Победители международных конкурсов Анна Савкина (скрипка) и Тагир Камальтдинов (фортепиано) выступят в симфонических программах "Посольство мастерства" с оркестром Национальной филармонии имени Сергея Лункевича 3 ноября, а 4 ноября - с приднестровским оркестром под управлением Григория Мосейко. День народного единства отмечается в России 4 ноября, с 2005 года.
https://ru.sputnik.md/20210804/uvelichenie-kvot-i-sng-v-prioritete-kakie-izmeneniya-zhdut-rossotrudnichestvo-43573333.html
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в молдове, россия, молдова, россотрудничество

Многонациональная Россия - в объективе фотографов Sputnik

19:00 03.11.2021 (обновлено: 19:31 03.11.2021)
© Sputnik / Anna YuriyLa Palatul Republicii a fost inaugurată o expoziție cu prilejul Zilei Unității Naționale
La Palatul Republicii a fost inaugurată o expoziție cu prilejul Zilei Unității Naționale - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Anna Yuriy
Anna Iurii - Sputnik Молдова
Анна Юрий
Все материалы
В столице Молдовы Кишиневе открылась уникальная выставка, она приурочена ко Дню народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября в Российской Федерации.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В рамках культурного молдавско-российского обмена в Кишиневе открылась выставка фотографий, организованная Русским домом в Кишиневе совместно с Международным агентством печати и радио Sputnik. Мероприятие приурочено к отмечаемому 4 ноября в России Дню народного единства.
Посетителей выставки, которая работает во Дворце республики, организаторы приглашают взглянуть на многообразие современной России глазами ведущих фотокорреспондентов агентства Sputnik.На фотографиях - богатое культурное, историческое и духовное наследие регионов Российской Федерации.
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства. - Sputnik Молдова
1/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства. - Sputnik Молдова
2/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства. - Sputnik Молдова
3/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства. - Sputnik Молдова
4/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства. - Sputnik Молдова
5/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства. - Sputnik Молдова
6/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства. - Sputnik Молдова
7/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

1/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

2/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

3/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

4/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

5/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

6/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

7/7
© Sputnik / Anna Yuriy

Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.

Посетивший экспозицию посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов рассказал о важности празднования Дня народного единства в тех странах, где действуют русские общины.

"Вы знаете, что праздник относительно молодой, отмечается с 2005 года в Российской Федерации, и традиционно мы отмечаем этот день в Кишиневе, в Республике Молдова. В минувшем году из-за острой фазы пандемии празднование пришлось отменить, но в этом году в замечательном, самом красивом зале Кишинева - во Дворце республики - решили провести праздничный концерт", - рассказал Олег Васнецов.

Глава Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова говорила о важности поддержания хороших культурных связей с Российской Федерацией.
"Я думаю, Молдова только выиграет от того, что будет сохранять эту вековую традицию дружбы", - отметила она.
Также по случаю Дня народного единства 3 и 4 ноября в Кишиневе и Тирасполе состоятся концерты, организованные Домом музыки в Санкт-Петербурге и представительством Россотрудничества в Молдове. Победители международных конкурсов Анна Савкина (скрипка) и Тагир Камальтдинов (фортепиано) выступят в симфонических программах "Посольство мастерства" с оркестром Национальной филармонии имени Сергея Лункевича 3 ноября, а 4 ноября - с приднестровским оркестром под управлением Григория Мосейко.
День народного единства отмечается в России 4 ноября, с 2005 года.
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