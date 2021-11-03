Многонациональная Россия - в объективе фотографов Sputnik

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В рамках культурного молдавско-российского обмена в Кишиневе открылась выставка фотографий, организованная Русским домом в Кишиневе совместно с Международным агентством печати и радио Sputnik. Мероприятие приурочено к отмечаемому 4 ноября в России Дню народного единства.Посетителей выставки, которая работает во Дворце республики, организаторы приглашают взглянуть на многообразие современной России глазами ведущих фотокорреспондентов агентства Sputnik.На фотографиях - богатое культурное, историческое и духовное наследие регионов Российской Федерации.Посетивший экспозицию посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов рассказал о важности празднования Дня народного единства в тех странах, где действуют русские общины. Глава Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова говорила о важности поддержания хороших культурных связей с Российской Федерацией. "Я думаю, Молдова только выиграет от того, что будет сохранять эту вековую традицию дружбы", - отметила она.Также по случаю Дня народного единства 3 и 4 ноября в Кишиневе и Тирасполе состоятся концерты, организованные Домом музыки в Санкт-Петербурге и представительством Россотрудничества в Молдове. Победители международных конкурсов Анна Савкина (скрипка) и Тагир Камальтдинов (фортепиано) выступят в симфонических программах "Посольство мастерства" с оркестром Национальной филармонии имени Сергея Лункевича 3 ноября, а 4 ноября - с приднестровским оркестром под управлением Григория Мосейко. День народного единства отмечается в России 4 ноября, с 2005 года.
В столице Молдовы Кишиневе открылась уникальная выставка, она приурочена ко Дню народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября в Российской Федерации.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В рамках культурного молдавско-российского обмена в Кишиневе открылась выставка фотографий, организованная Русским домом в Кишиневе совместно с Международным агентством печати и радио Sputnik. Мероприятие приурочено к отмечаемому 4 ноября в России Дню народного единства.
Посетителей выставки, которая работает во Дворце республики, организаторы приглашают взглянуть на многообразие современной России глазами ведущих фотокорреспондентов агентства Sputnik.На фотографиях - богатое культурное, историческое и духовное наследие регионов Российской Федерации.
Фотовыставка во Дворце республики по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.
Посетивший экспозицию посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов рассказал о важности празднования Дня народного единства в тех странах, где действуют русские общины.
"Вы знаете, что праздник относительно молодой, отмечается с 2005 года в Российской Федерации, и традиционно мы отмечаем этот день в Кишиневе, в Республике Молдова. В минувшем году из-за острой фазы пандемии празднование пришлось отменить, но в этом году в замечательном, самом красивом зале Кишинева - во Дворце республики - решили провести праздничный концерт", - рассказал Олег Васнецов.
Глава Русской общины Республики Молдова Людмила Лащенова говорила о важности поддержания хороших культурных связей с Российской Федерацией.
"Я думаю, Молдова только выиграет от того, что будет сохранять эту вековую традицию дружбы", - отметила она.
Также по случаю Дня народного единства 3 и 4 ноября в Кишиневе и Тирасполе состоятся концерты, организованные Домом музыки в Санкт-Петербурге и представительством Россотрудничества в Молдове. Победители международных конкурсов Анна Савкина (скрипка) и Тагир Камальтдинов (фортепиано) выступят в симфонических программах "Посольство мастерства" с оркестром Национальной филармонии имени Сергея Лункевича 3 ноября, а 4 ноября - с приднестровским оркестром под управлением Григория Мосейко.
День народного единства отмечается в России 4 ноября, с 2005 года.