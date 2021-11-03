Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211103/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46125871.html
Где в Кишиневе 3 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 3 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00
2021-11-03T10:21+0200
2021-11-03T10:29+0200
в молдове
коронавирус
кишинев
молдова
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899695_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_7a66a39c4c27d87d76e031da98e872cb.jpg
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 3 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр, на бульваре Штефана чел Маре, возле ТЦ Unic.Автобус отправится в Будешты и будет находиться на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.Где будут находиться пункты вакцинации 4 ноябряТроллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин".Автобус отправится в Колоницу и будет находиться на улице Гиппократа, 3, возле Центра здоровья.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1a/45899695_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_99ad5bd04e98c225e04a9724b60e82a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 3 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

10:21 03.11.2021 (обновлено: 10:29 03.11.2021)
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 3 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Центр, на бульваре Штефана чел Маре, возле ТЦ Unic.
Автобус отправится в Будешты и будет находиться на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.

Где будут находиться пункты вакцинации 4 ноября

Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин".
Автобус отправится в Колоницу и будет находиться на улице Гиппократа, 3, возле Центра здоровья.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:19Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию персонала парламента
10:47Майя Санду обсудила с Ангелой Меркель вопрос газоснабжения Молдовы
10:21Где в Кишиневе 3 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:59Селфи Видаля, заявления Вернидуба и Атанасиадиаса, Индзаги и фанаты
09:31Смертельное ДТП в Кишиневе: авто влетело в столб
09:07Мир за сутки: первые в плей-офф ЛЧ, изменения в Facebook и ситуация с COVID
09:00Зубец: ЕС проигнорировал газовый кризис в Молдове
08:30Цены на газ, и почему Молдова оказалась в "экономической яме"
08:00Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность
07:30Санду приветствовала подписание Молдовой Декларации по лесам
07:00Самый точный прогноз погоды: ноябрь радует теплом
00:02Погодные рекорды Молдовы 3 ноября
ВчераРебрендинг Facebook не обрадовал 40% американцев - опрос
ВчераПоддельные сертификаты о вакцинации в ЕС беспокоят Европарламент
ВчераВ Греции ужесточают ограничения для непривитых от коронавируса
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро снова растут в цене
ВчераТариф на газ для потребителей вырастет - Вадим Чебан
ВчераИндзаги – о стадионе "Шерифа": отличное сооружение с прекрасным полем
ВчераВ Кишиневе встретились представители МИДЕИ и МИД России
ВчераПутин рассказал, сколько беспилотников есть на вооружении армии России