https://ru.sputnik.md/20211103/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46125871.html
Где в Кишиневе 3 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 3 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00
2021-11-03T10:21+0200
2021-11-03T10:21+0200
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 3 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр, на бульваре Штефана чел Маре, возле ТЦ Unic.Автобус отправится в Будешты и будет находиться на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.Где будут находиться пункты вакцинации 4 ноябряТроллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин".Автобус отправится в Колоницу и будет находиться на улице Гиппократа, 3, возле Центра здоровья.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация
Где в Кишиневе 3 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
10:21 03.11.2021 (обновлено: 10:29 03.11.2021)
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду, 3 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Центр, на бульваре Штефана чел Маре, возле ТЦ Unic.
Автобус отправится в Будешты и будет находиться на улице Кишинэулуй, 115, возле Центра для детей и молодежи.
Где будут находиться пункты вакцинации 4 ноября
Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Алба Юлия возле рынка "Дельфин".
Автобус отправится в Колоницу и будет находиться на улице Гиппократа, 3, возле Центра здоровья.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.