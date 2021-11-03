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https://ru.sputnik.md/20211103/moldova-i-nato-dogovorilis-naraschivat-voennyy-potentsial-46146476.html
Молдова и НАТО договорились наращивать военный потенциал
Молдова и НАТО договорились наращивать военный потенциал
Состоялась встреча представителей Минобороны Молдовы и НАТО
2021-11-03T21:45+0200
2021-11-03T21:45+0200
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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В Кишиневе состоялась встреча руководства Министерства обороны Молдовы и представителей НАТО.Во встрече участвовали госсекретарь Минобороны Валериу Мижа, глава управления Восточного партнерства, подразделения НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Таня Хартман и врио руководителя Офиса связи НАТО в Молдове Барбора Пакликова.Собеседники обсудили сотрудничество Национальной армии и НАТО в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) и Индивидуального плана действий Молдова-НАТО (IPAP).Валериу Мижа подтвердил намерение Минобороны продолжить развитие военного потенциала Национальной армии в рамках партнерства с Североатлантическим альянсом.Молдавские и натовские военные также обсудили участие Республики Молдова в международных миротворческих операциях.
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нато, молдова, нацармия молдовы, в молдове

Молдова и НАТО договорились наращивать военный потенциал

21:45 03.11.2021
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Министерстве обороны прошла встреча представителей ведомства и Североатлантического альянса.
КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В Кишиневе состоялась встреча руководства Министерства обороны Молдовы и представителей НАТО.
Во встрече участвовали госсекретарь Минобороны Валериу Мижа, глава управления Восточного партнерства, подразделения НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Таня Хартман и врио руководителя Офиса связи НАТО в Молдове Барбора Пакликова.
Собеседники обсудили сотрудничество Национальной армии и НАТО в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) и Индивидуального плана действий Молдова-НАТО (IPAP).
Валериу Мижа подтвердил намерение Минобороны продолжить развитие военного потенциала Национальной армии в рамках партнерства с Североатлантическим альянсом.
Россия: Последний рабочий день информационного бюро НАТО в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
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Прощай, НАТО: последний рабочий день информбюро альянса в Москве
29 октября, 22:53
Молдавские и натовские военные также обсудили участие Республики Молдова в международных миротворческих операциях.
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