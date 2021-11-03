https://ru.sputnik.md/20211103/moldova-i-nato-dogovorilis-naraschivat-voennyy-potentsial-46146476.html
Молдова и НАТО договорились наращивать военный потенциал
Молдова и НАТО договорились наращивать военный потенциал
Состоялась встреча представителей Минобороны Молдовы и НАТО
2021-11-03T21:45+0200
2021-11-03T21:45+0200
2021-11-03T21:45+0200
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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В Кишиневе состоялась встреча руководства Министерства обороны Молдовы и представителей НАТО.Во встрече участвовали госсекретарь Минобороны Валериу Мижа, глава управления Восточного партнерства, подразделения НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Таня Хартман и врио руководителя Офиса связи НАТО в Молдове Барбора Пакликова.Собеседники обсудили сотрудничество Национальной армии и НАТО в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) и Индивидуального плана действий Молдова-НАТО (IPAP).Валериу Мижа подтвердил намерение Минобороны продолжить развитие военного потенциала Национальной армии в рамках партнерства с Североатлантическим альянсом.Молдавские и натовские военные также обсудили участие Республики Молдова в международных миротворческих операциях.
https://ru.sputnik.md/20211029/nato-posledniy-den-moskva-46021935.html
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нато, молдова, нацармия молдовы, в молдове
Молдова и НАТО договорились наращивать военный потенциал
В Министерстве обороны прошла встреча представителей ведомства и Североатлантического альянса.
КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В Кишиневе состоялась встреча руководства Министерства обороны Молдовы и представителей НАТО.
Во встрече участвовали госсекретарь Минобороны Валериу Мижа, глава управления Восточного партнерства, подразделения НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Таня Хартман и врио руководителя Офиса связи НАТО в Молдове Барбора Пакликова.
Собеседники обсудили сотрудничество Национальной армии и НАТО в рамках Инициативы по наращиванию оборонного потенциала (DCBI) и Индивидуального плана действий Молдова-НАТО (IPAP).
Валериу Мижа подтвердил намерение Минобороны продолжить развитие военного потенциала Национальной армии в рамках партнерства с Североатлантическим альянсом.
Молдавские и натовские военные также обсудили участие Республики Молдова в международных миротворческих операциях.