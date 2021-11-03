https://ru.sputnik.md/20211103/moldova-soglashenie-eksport-es-46133026.html

Молдова подпишет соглашение о продвижении экспорта в ЕС

Молдова подпишет соглашение о продвижении экспорта в ЕС

Соглашение предусматривает финансовую помощь госучреждениям Молдовы, что поможет укреплению экспортного потенциала.

2021-11-03T14:11+0200

2021-11-03T14:11+0200

2021-11-03T14:34+0200

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Молдова подпишет соглашение о сотрудничестве на сумму 3,8 миллиона долларов с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в группу Всемирного банка, по проекту "Реформа инвестиционного климата в Республике Молдова".Комиссия по экономике, бюджету и финансам парламента одобрила на заседании в среду законопроект о ратификации Соглашения о сотрудничестве между правительством Молдовы и Международной финансовой корпорацией и внесет его на рассмотрение законодательного органа для утверждения.Из общей стоимости проекта IFC внесет 2,8 миллиона долларов. В свою очередь, правительство Молдовы внесет один миллион долларов в виде финансирования государственных учреждений, включая оплату товаров и услуг, необходимых для реализации проекта. В то же время проект не предусматривает прямых отчислений из государственного бюджета.Срок действия соглашения – до 30 июня 2023 года.

https://ru.sputnik.md/20211012/moldova-spisok-produktov-zhivotnovodstva-rynok-es-45442731.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, европейский союз, соглашение, экспорт в ес