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Молдова подпишет соглашение о продвижении экспорта в ЕС
Молдова подпишет соглашение о продвижении экспорта в ЕС
Соглашение предусматривает финансовую помощь госучреждениям Молдовы, что поможет укреплению экспортного потенциала.
2021-11-03T14:11+0200
2021-11-03T14:34+0200
экономика
в молдове
молдова
европейский союз
соглашение
экспорт в ес
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Молдова подпишет соглашение о сотрудничестве на сумму 3,8 миллиона долларов с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в группу Всемирного банка, по проекту "Реформа инвестиционного климата в Республике Молдова".Комиссия по экономике, бюджету и финансам парламента одобрила на заседании в среду законопроект о ратификации Соглашения о сотрудничестве между правительством Молдовы и Международной финансовой корпорацией и внесет его на рассмотрение законодательного органа для утверждения.Из общей стоимости проекта IFC внесет 2,8 миллиона долларов. В свою очередь, правительство Молдовы внесет один миллион долларов в виде финансирования государственных учреждений, включая оплату товаров и услуг, необходимых для реализации проекта. В то же время проект не предусматривает прямых отчислений из государственного бюджета.Срок действия соглашения – до 30 июня 2023 года.
https://ru.sputnik.md/20211012/moldova-spisok-produktov-zhivotnovodstva-rynok-es-45442731.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, европейский союз, соглашение, экспорт в ес

Молдова подпишет соглашение о продвижении экспорта в ЕС

14:11 03.11.2021 (обновлено: 14:34 03.11.2021)
© Sputnik / Asatur yesayantsЭкспорт
Экспорт - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Asatur yesayants
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Соглашение предусматривает финансовую помощь госучреждениям Молдовы, что поможет укреплению экспортного потенциала.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Молдова подпишет соглашение о сотрудничестве на сумму 3,8 миллиона долларов с Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в группу Всемирного банка, по проекту "Реформа инвестиционного климата в Республике Молдова".
Комиссия по экономике, бюджету и финансам парламента одобрила на заседании в среду законопроект о ратификации Соглашения о сотрудничестве между правительством Молдовы и Международной финансовой корпорацией и внесет его на рассмотрение законодательного органа для утверждения.

"Целью проекта является повышение конкурентоспособности частного сектора в экспорте продуктов животноводства, включая птицу, яйца, молоко и молочные продукты на рынок Европейского союза. Проект также направлен на укрепление экспортного потенциала садоводческого сектора", – отметили в ходе заседания.

Из общей стоимости проекта IFC внесет 2,8 миллиона долларов. В свою очередь, правительство Молдовы внесет один миллион долларов в виде финансирования государственных учреждений, включая оплату товаров и услуг, необходимых для реализации проекта. В то же время проект не предусматривает прямых отчислений из государственного бюджета.
Срок действия соглашения – до 30 июня 2023 года.
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