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В Молдове 5 ноября объявили днем национального траура
В Молдове 5 ноября объявили днем национального траура
Траур будет объявлен, как дань памяти и уважения ушедшей из жизни художницы Валентины Русу-Чобану.
2021-11-03T16:38+0200
2021-11-03T16:38+0200
культура
в молдове
молдова
майя санду
национальный траур
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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду объявила 5 ноября днем национального траура. Соответствующий указ Санду подписала в среду. Траур объявлен в связи с тем, что в этот день в республике в последний путь проводят известную художницу Валентину Русу-Чобану. Согласно указу, в пятницу, 5 ноября, во всех населенных пунктах республики будут приспущены государственные флаги, а в 12.00 память художницы Валентины Русу-Чобану будет почтена минутой молчания. Церемонию похорон будет транслировать в прямом эфире Общественная национальная телерадиоорганизация "Телерадио-Молдова".Государственным органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано 5 ноября 2021 года отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио- и телеканалов при выпуске своих изданий и программ учесть специфику дня.
https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-posly-45563383.html
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в молдове, молдова, майя санду, национальный траур

В Молдове 5 ноября объявили днем национального траура

16:38 03.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariФлаг Траур
Флаг Траур - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдова отдаст дань памяти и уважения ушедшей из жизни художнице Валентине Русу-Чобану.
КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду объявила 5 ноября днем национального траура. Соответствующий указ Санду подписала в среду.
Траур объявлен в связи с тем, что в этот день в республике в последний путь проводят известную художницу Валентину Русу-Чобану.
"Национальный траур объявлен в знак памяти о выдающейся художнице Валентине Русу-Чобану, которая продвигала национальные и общечеловеческие культурные ценности", - говорится в сообщении пресс-службы администрации президента.
Согласно указу, в пятницу, 5 ноября, во всех населенных пунктах республики будут приспущены государственные флаги, а в 12.00 память художницы Валентины Русу-Чобану будет почтена минутой молчания.
Церемонию похорон будет транслировать в прямом эфире Общественная национальная телерадиоорганизация "Телерадио-Молдова".
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 16.10.2021
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Майя Санду рассказала послам о ситуации в Молдове
16 октября, 17:02
Государственным органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано 5 ноября 2021 года отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио- и телеканалов при выпуске своих изданий и программ учесть специфику дня.
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