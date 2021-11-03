https://ru.sputnik.md/20211103/moldove-5-noyabrya-obyavili-dnem-natsionalnogo-traura-46140019.html

В Молдове 5 ноября объявили днем национального траура

В Молдове 5 ноября объявили днем национального траура

Траур будет объявлен, как дань памяти и уважения ушедшей из жизни художницы Валентины Русу-Чобану.

2021-11-03T16:38+0200

2021-11-03T16:38+0200

2021-11-03T16:38+0200

культура

в молдове

молдова

майя санду

национальный траур

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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду объявила 5 ноября днем национального траура. Соответствующий указ Санду подписала в среду. Траур объявлен в связи с тем, что в этот день в республике в последний путь проводят известную художницу Валентину Русу-Чобану. Согласно указу, в пятницу, 5 ноября, во всех населенных пунктах республики будут приспущены государственные флаги, а в 12.00 память художницы Валентины Русу-Чобану будет почтена минутой молчания. Церемонию похорон будет транслировать в прямом эфире Общественная национальная телерадиоорганизация "Телерадио-Молдова".Государственным органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано 5 ноября 2021 года отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий, а редакциям газет, радио- и телеканалов при выпуске своих изданий и программ учесть специфику дня.

https://ru.sputnik.md/20211016/sandu-posly-45563383.html

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в молдове, молдова, майя санду, национальный траур