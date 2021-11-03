Назначен новый посол Молдовы в Румынии

"Это человек, который долгое время работал в дипломатической сфере. Он хорошо известен как политолог и общественный деятель. Мы будем рады, если он вернется на дипломатическую службу в качестве посла в Румынии", - заявил глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.