https://ru.sputnik.md/20211103/naznachen-novyy-posol-moldovy-romania-46137246.html
Назначен новый посол Молдовы в Румынии
Назначен новый посол Молдовы в Румынии
Новый посол ранее уже работал послом республики, но в других странах.
2021-11-03T15:52+0200
2021-11-03T15:52+0200
2021-11-03T15:52+0200
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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. В правительстве назначили нового посла Молдовы в Румынии. Им станет Виктор Кирилэ. Виктор Кирилэ известен как председатель Ассоциации внешней политики (APE), также он - бывший советник по внешней политике экс-премьера Влада Филата.Также Кирилэ некоторые время был послом Молдовы во Франции при правительстве Майи Санду в 2019 году.
https://ru.sputnik.md/20211103/podrobnosti-vstrecha-lavrov-popesku-46135581.html
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в молдове, румыния, молдова, правительство молдовы, посольство молдовы
Назначен новый посол Молдовы в Румынии
Дипломат ранее уже работал послом республики, но в других странах.
КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. В правительстве назначили нового посла Молдовы в Румынии. Им станет Виктор Кирилэ.
"Это человек, который долгое время работал в дипломатической сфере. Он хорошо известен как политолог и общественный деятель. Мы будем рады, если он вернется на дипломатическую службу в качестве посла в Румынии", - заявил глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
Виктор Кирилэ известен как председатель Ассоциации внешней политики (APE), также он - бывший советник по внешней политике экс-премьера Влада Филата.
Также Кирилэ некоторые время был послом Молдовы во Франции при правительстве Майи Санду в 2019 году.