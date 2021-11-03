https://ru.sputnik.md/20211103/nemerenko-ne-vizhu-problemy-pochemu-ne-vvodit-detyam-eti-chipy-46136119.html
Немеренко: "Не вижу проблемы, почему не вводить детям эти чипы"
Немеренко: "Не вижу проблемы, почему не вводить детям эти чипы"
Неудачное высказывание министра здравоохранения Молдовы стало вирусным в социальных сетях
2021-11-03T16:25+0200
2021-11-03T16:25+0200
2021-11-03T16:25+0200
общество
минздрав
чип
вакцинация
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 3 ноября - Sputnik. Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко заявила в эфире общественной радиостанции, что не понимает, почему люди не хотят вакцинироваться и "вводить чипы детям", как это делали предыдущие поколения.Видео с неудачным высказыванием министра, которая пыталась иронизировать над "антиваксерами", стало вирусным в социальных сетях.Немеренко сообщила, что относится к поколению, которое на сто процентов было привито всеми вакцинами, и она недоумевает, почему родители позволяют делать своим детям прививки от других болезней, если верят в мифы о чипировании.В той же радиопередаче глава Минздрава заявила, что государство вынуждено тратить деньги на тяжелобольных, которые не были вакцинированы. Она напомнила, что день пребывания в интенсивной терапии обходится в сумму от 20 до 150 тысяч леев.По состоянию на 2 ноября в Молдове общее число случаев заражения коронавирусом достигло 340 188. Общее количество вылечившихся от COVID-19 в стране составило 318 527, от вызванных заболеванием осложнений скончались 7870 человек.
https://ru.sputnik.md/20211026/nemerenko-vaktsinatsia-dety-covid-19-45922876.html
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минздрав, чип, вакцинация, алла немеренко
Немеренко: "Не вижу проблемы, почему не вводить детям эти чипы"
Высказывания главы Минздрава могут укрепить миф о том, что в вакцине от коронавируса якобы содержатся "чипы".
КИШИНЕВ, 3 ноября - Sputnik. Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко заявила в эфире общественной радиостанции, что не понимает, почему люди не хотят вакцинироваться и "вводить чипы детям", как это делали предыдущие поколения.
Видео с неудачным высказыванием министра, которая пыталась иронизировать над "антиваксерами", стало вирусным в социальных сетях.
Немеренко сообщила, что относится к поколению, которое на сто процентов было привито всеми вакцинами, и она недоумевает, почему родители позволяют делать своим детям прививки от других болезней, если верят в мифы о чипировании.
Я не понимаю разницы, почему отказываются делать прививку от COVID-19. Существует такая проблема, я не знаю — чипирование, контроль людей. Но в чем проблема не вводить детям именно эти чипы?
Алла Немеренко
министр здравоохранения Молдовы
В той же радиопередаче глава Минздрава заявила, что государство вынуждено тратить деньги на тяжелобольных, которые не были вакцинированы.
"Мы напрасно должны тратить эти деньги, потому что у кого-то хватает наглости и упорства не делать прививки", — сказала Немеренко.
Она напомнила, что день пребывания в интенсивной терапии обходится в сумму от 20 до 150 тысяч леев.
По состоянию на 2 ноября в Молдове общее число случаев заражения коронавирусом достигло 340 188. Общее количество вылечившихся от COVID-19 в стране составило 318 527, от вызванных заболеванием осложнений скончались 7870 человек.