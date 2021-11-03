https://ru.sputnik.md/20211103/nemerenko-ne-vizhu-problemy-pochemu-ne-vvodit-detyam-eti-chipy-46136119.html

Немеренко: "Не вижу проблемы, почему не вводить детям эти чипы"

Немеренко: "Не вижу проблемы, почему не вводить детям эти чипы"

Неудачное высказывание министра здравоохранения Молдовы стало вирусным в социальных сетях

2021-11-03T16:25+0200

2021-11-03T16:25+0200

2021-11-03T16:25+0200

общество

минздрав

чип

вакцинация

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 3 ноября - Sputnik. Министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко заявила в эфире общественной радиостанции, что не понимает, почему люди не хотят вакцинироваться и "вводить чипы детям", как это делали предыдущие поколения.Видео с неудачным высказыванием министра, которая пыталась иронизировать над "антиваксерами", стало вирусным в социальных сетях.Немеренко сообщила, что относится к поколению, которое на сто процентов было привито всеми вакцинами, и она недоумевает, почему родители позволяют делать своим детям прививки от других болезней, если верят в мифы о чипировании.В той же радиопередаче глава Минздрава заявила, что государство вынуждено тратить деньги на тяжелобольных, которые не были вакцинированы. Она напомнила, что день пребывания в интенсивной терапии обходится в сумму от 20 до 150 тысяч леев.По состоянию на 2 ноября в Молдове общее число случаев заражения коронавирусом достигло 340 188. Общее количество вылечившихся от COVID-19 в стране составило 318 527, от вызванных заболеванием осложнений скончались 7870 человек.

https://ru.sputnik.md/20211026/nemerenko-vaktsinatsia-dety-covid-19-45922876.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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минздрав, чип, вакцинация, алла немеренко