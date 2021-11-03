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Официально: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Официально: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве предоставили статистику о количестве новых случаев коронавируса, подтвержденных лабораторным путем за сутки
2021-11-03T18:17+0200
2021-11-03T18:39+0200
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1487 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечено девять случаев импорта инфекции: три – из Румынии, по два – из Украины и России, по одному – из Голландии и Франции.Общее число случаев заражения в стране достигло 341 675.За сутки среди работников системы здравоохранения выявлено 16 случаев заражения, среди них шестеро врачей, шесть медсестер, четверо сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 8524 теста.В больницы госпитализировано 2852 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 338 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 25).В то же время за сутки выздоровело 1364 человека, общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 319 891.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 42 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 7912.
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в молдове, минздрав

Официально: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:17 03.11.2021 (обновлено: 18:39 03.11.2021)
© Inquam Photos / Octav GaneaAmbulanțe, bolnavi covid-19, România
Ambulanțe, bolnavi covid-19, România - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Inquam Photos / Octav Ganea
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1487 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечено девять случаев импорта инфекции: три – из Румынии, по два – из Украины и России, по одному – из Голландии и Франции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 341 675.
За сутки среди работников системы здравоохранения выявлено 16 случаев заражения, среди них шестеро врачей, шесть медсестер, четверо сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 8524 теста.
В больницы госпитализировано 2852 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 338 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 25).
Вакцинация - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
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Сертификат COVID-19 может стать обязательным для работы в Молдове
13:05
В то же время за сутки выздоровело 1364 человека, общее число вылечившихся от коронавируса в стране достигло 319 891.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 42 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 7912.
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