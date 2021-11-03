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"Пандемия непривитых": в Германии - четвертая волна коронавируса
© Sputnik / Christian Mang / Перейти в фотобанкЗакрытый магазин на улице Тауэнциенштрассе в Берлине во время общенационального локдауна в Германии
© Sputnik / Christian Mang/
В Министерстве здравоохранения ФРГ заявили, что четвертая волна пандемии коронавируса в Германии затронула в большей степени невакцинированных граждан.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Германия переживает четвертую волну пандемии коронавируса, которая в большей степени затрагивает непривитых жителей страны, об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на пресс-конференции в среду, пишет РИА Новости.
"Пандемия не только все еще продолжается - четвертая волна продвигается в полную мощь. Поэтому это по-прежнему требует бдительности, в том числе государственных мер безопасности, но также и бдительности каждого человека. Мы переживаем пандемию непривитых, и она масштабна. Заболеваемость растет, растет и число летальных исходов, а также пациентов в палатах интенсивной терапии", - заявил Шпан.
По его словам, в регионах Германии, где уровень вакцинации низок, отмечается высокий уровень заполнения мест в палатах интенсивной терапии. Власти видят в связи с этим три приоритета - сохранение ряда ограничительных мер (ношение масок, соблюдение дистанции), тестирование посетителей домов престарелых, а также "много-много бустерных прививок".
Ранее Шпан инициировал отмену в ФРГ режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации и теперь сожалеет, что это было воспринято обществом как преодоление пандемии.
"То, что мои заявления были неверно понятны, значит, что я выражался недостаточно четко. Говорю это самокритично. Потому это не так - пандемия совсем не закончилась", - заявил Шпан.
"Пандемия не только все еще продолжается - четвертая волна продвигается в полную мощь. Поэтому это по-прежнему требует бдительности, в том числе государственных мер безопасности, но также и бдительности каждого человека. Мы переживаем пандемию непривитых, и она масштабна. Заболеваемость растет, растет и число летальных исходов, а также пациентов в палатах интенсивной терапии", - заявил Шпан.
По его словам, в регионах Германии, где уровень вакцинации низок, отмечается высокий уровень заполнения мест в палатах интенсивной терапии. Власти видят в связи с этим три приоритета - сохранение ряда ограничительных мер (ношение масок, соблюдение дистанции), тестирование посетителей домов престарелых, а также "много-много бустерных прививок".
Ранее Шпан инициировал отмену в ФРГ режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации и теперь сожалеет, что это было воспринято обществом как преодоление пандемии.
"То, что мои заявления были неверно понятны, значит, что я выражался недостаточно четко. Говорю это самокритично. Потому это не так - пандемия совсем не закончилась", - заявил Шпан.
В конце лета кривая заболеваемости коронавирусом в Германии резко пошла вверх, но власти избегали использовать выражение "четвертая волна", хотя число выявляемых в сутки случаев заражения было сопоставимо с предыдущими волнами. В последние недели заболеваемость в ФРГ достигла значений, которые ранее отмечались на пиках предыдущих волн. Это побудило правительство Германии активизировать разговоры о "бустерных" прививках и введении дополнительных ограничений для непривитых.