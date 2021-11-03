https://ru.sputnik.md/20211103/pley-off-facebook-covid-46123577.html
Мир за сутки: первые в плей-офф ЛЧ, изменения в Facebook и ситуация с COVID
Мир за сутки: первые в плей-офф ЛЧ, изменения в Facebook и ситуация с COVID
Мир за сутки: первые в плей-офф ЛЧ, изменения в Facebook и ситуация с ковид
2021-11-03T09:07+0200
2021-11-03T09:07+0200
2021-11-03T10:00+0200
в мире
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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Футбольные клубы "Бавария" и "Ювентус" гарантировали себе досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов после проведенных во вторник отборочных матчей. Оба клуба набрали по 12 очков из 12 возможных.Вечером во вторник, 2 ноября, "Ювентус" на своем поле со счетом 4:2 обыграл чемпиона России "Зенит", а "Бавария" в Мюнхене разгромила португальскую "Бенфику" – 5:2.Обеим командам предстоит провести еще по одному матчу в своих группах. Но исход отборочных игр для них уже решен – и "Бавария", и "Ювентус" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.В среду, 3 ноября, пройдут очередные отборочные матчи ЛЧ. В группе D тираспольский "Шериф" примет на своем поле миланский "Интер". Накануне вечером футболисты итальянского клуба уже прибыли в Молдову.Две недели назад на "Сан-Сиро" "Интер" обыграл "Шериф" со счетом 3:1. Ответный поединок состоится в Тирасполе 3 ноября. Начало матча в 22.00.Facebook откажется от системы распознавания лицСоциальная сеть Facebook намерена удалить функцию распознавания лиц на фото и видео пользователей. Информацию об этом компания Meta разместила на своем официальном сайте."В течение ближайших недель мы отключим систему распознавания лиц на Facebook в рамках общего перехода компании к ограничению использования технологии распознавания лиц в наших продуктах", – заявили в Meta.В компании также отметили, что данную функцию активно использует более трети пользователей Facebook, шаблоны распознавания лиц которых после исчезновения функции будут полностью удалены.Тем не менее в компании заявили, что функция продолжит работать в тех случаях, где есть возможность "обеспечения прозрачности и контроля самого человека над тем, когда он допускает распознавание своего лица"."Каждая новая технология приносит с собой как пользу, так и заботу, и мы хотим найти правильный баланс. Что касается распознавания лиц, его долгосрочную роль в обществе необходимо обсуждать открыто и среди тех, на кого оно больше всего повлияет.", – подчеркнули в компании.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 247 миллионов.На утро 3 ноября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 247 447 923. Из них 5 011 786 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (46 140 509). Следом идут Индия (34 296 237) и Бразилия (21 814 693).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (9 174 077), Россия (8 455 232), Турция (8 061 636), Франция (7 272 516), Иран (5 944 599), Аргентина (5 289 945) и Испания (5 016 968).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 093 661 случай заражения, в Румынии – 1 666 097.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 340 188. Во вторник профильное министерство сообщило о 1074 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7870, выздоровело 318 527 человек.
https://ru.sputnik.md/20211102/fanaty-vstretili-inter-v-moldove-46119011.html
https://ru.sputnik.md/20211029/meta-facebook-pereimenovaniye-46018277.html
https://ru.sputnik.md/20211102/vrach-osobennosti-postkovidnii-sindrom-dety-46112362.html
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в мире, лига чемпионов, facebook
Мир за сутки: первые в плей-офф ЛЧ, изменения в Facebook и ситуация с COVID
09:07 03.11.2021 (обновлено: 10:00 03.11.2021)
Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.
КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Футбольные клубы "Бавария" и "Ювентус" гарантировали себе досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов после проведенных во вторник отборочных матчей. Оба клуба набрали по 12 очков из 12 возможных.
Вечером во вторник, 2 ноября, "Ювентус" на своем поле со счетом 4:2 обыграл чемпиона России "Зенит", а "Бавария" в Мюнхене разгромила португальскую "Бенфику" – 5:2.
Обеим командам предстоит провести еще по одному матчу в своих группах. Но исход отборочных игр для них уже решен – и "Бавария", и "Ювентус" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В среду, 3 ноября, пройдут очередные отборочные матчи ЛЧ. В группе D тираспольский "Шериф" примет на своем поле миланский "Интер". Накануне вечером футболисты итальянского клуба уже прибыли в Молдову.
Две недели назад на "Сан-Сиро" "Интер" обыграл "Шериф" со счетом 3:1. Ответный поединок состоится в Тирасполе 3 ноября. Начало матча в 22.00.
Facebook откажется от системы распознавания лиц
Социальная сеть Facebook намерена удалить функцию распознавания лиц на фото и видео пользователей. Информацию об этом компания Meta разместила на своем официальном сайте.
"В течение ближайших недель мы отключим систему распознавания лиц на Facebook в рамках общего перехода компании к ограничению использования технологии распознавания лиц в наших продуктах", – заявили в Meta.
В компании также отметили, что данную функцию активно использует более трети пользователей Facebook, шаблоны распознавания лиц которых после исчезновения функции будут полностью удалены.
"В течение многих лет Facebook также давал людям возможность получать автоматические уведомления, когда они появляются на фотографиях или видео, опубликованных другими, и давал рекомендации о том, кого отмечать на фотографиях. Эти функции также поддерживаются системой распознавания лиц, которую мы закрываем", – отметили в Meta.
Тем не менее в компании заявили, что функция продолжит работать в тех случаях, где есть возможность "обеспечения прозрачности и контроля самого человека над тем, когда он допускает распознавание своего лица".
"Каждая новая технология приносит с собой как пользу, так и заботу, и мы хотим найти правильный баланс. Что касается распознавания лиц, его долгосрочную роль в обществе необходимо обсуждать открыто и среди тех, на кого оно больше всего повлияет.", – подчеркнули в компании.
Ситуация с COVID-19 в мире
По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 247 миллионов.
На утро 3 ноября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 247 447 923. Из них 5 011 786 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (46 140 509). Следом идут Индия (34 296 237) и Бразилия (21 814 693).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (9 174 077), Россия (8 455 232), Турция (8 061 636), Франция (7 272 516), Иран (5 944 599), Аргентина (5 289 945) и Испания (5 016 968).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 093 661 случай заражения, в Румынии – 1 666 097.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 340 188. Во вторник профильное министерство сообщило о 1074 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7870, выздоровело 318 527 человек.