https://ru.sputnik.md/20211103/pley-off-facebook-covid-46123577.html

Мир за сутки: первые в плей-офф ЛЧ, изменения в Facebook и ситуация с COVID

Мир за сутки: первые в плей-офф ЛЧ, изменения в Facebook и ситуация с COVID

Мир за сутки: первые в плей-офф ЛЧ, изменения в Facebook и ситуация с ковид

2021-11-03T09:07+0200

2021-11-03T09:07+0200

2021-11-03T10:00+0200

в мире

лига чемпионов

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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Футбольные клубы "Бавария" и "Ювентус" гарантировали себе досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов после проведенных во вторник отборочных матчей. Оба клуба набрали по 12 очков из 12 возможных.Вечером во вторник, 2 ноября, "Ювентус" на своем поле со счетом 4:2 обыграл чемпиона России "Зенит", а "Бавария" в Мюнхене разгромила португальскую "Бенфику" – 5:2.Обеим командам предстоит провести еще по одному матчу в своих группах. Но исход отборочных игр для них уже решен – и "Бавария", и "Ювентус" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.В среду, 3 ноября, пройдут очередные отборочные матчи ЛЧ. В группе D тираспольский "Шериф" примет на своем поле миланский "Интер". Накануне вечером футболисты итальянского клуба уже прибыли в Молдову.Две недели назад на "Сан-Сиро" "Интер" обыграл "Шериф" со счетом 3:1. Ответный поединок состоится в Тирасполе 3 ноября. Начало матча в 22.00.Facebook откажется от системы распознавания лицСоциальная сеть Facebook намерена удалить функцию распознавания лиц на фото и видео пользователей. Информацию об этом компания Meta разместила на своем официальном сайте."В течение ближайших недель мы отключим систему распознавания лиц на Facebook в рамках общего перехода компании к ограничению использования технологии распознавания лиц в наших продуктах", – заявили в Meta.В компании также отметили, что данную функцию активно использует более трети пользователей Facebook, шаблоны распознавания лиц которых после исчезновения функции будут полностью удалены.Тем не менее в компании заявили, что функция продолжит работать в тех случаях, где есть возможность "обеспечения прозрачности и контроля самого человека над тем, когда он допускает распознавание своего лица"."Каждая новая технология приносит с собой как пользу, так и заботу, и мы хотим найти правильный баланс. Что касается распознавания лиц, его долгосрочную роль в обществе необходимо обсуждать открыто и среди тех, на кого оно больше всего повлияет.", – подчеркнули в компании.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 247 миллионов.На утро 3 ноября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 247 447 923. Из них 5 011 786 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (46 140 509). Следом идут Индия (34 296 237) и Бразилия (21 814 693).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (9 174 077), Россия (8 455 232), Турция (8 061 636), Франция (7 272 516), Иран (5 944 599), Аргентина (5 289 945) и Испания (5 016 968).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 093 661 случай заражения, в Румынии – 1 666 097.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 340 188. Во вторник профильное министерство сообщило о 1074 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 7870, выздоровело 318 527 человек.

https://ru.sputnik.md/20211102/fanaty-vstretili-inter-v-moldove-46119011.html

https://ru.sputnik.md/20211029/meta-facebook-pereimenovaniye-46018277.html

https://ru.sputnik.md/20211102/vrach-osobennosti-postkovidnii-sindrom-dety-46112362.html

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