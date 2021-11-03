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Захарова рассказала подробности встречи Лаврова и Попеску
Захарова рассказала подробности встречи Лаврова и Попеску
Официальный представитель МИД РФ предоставила подробности встречи министров иностранных дел России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску
2021-11-03T15:07+0200
2021-11-03T15:10+0200
политика
в молдове
россия
сергей лавров
мария захарова
мид рф
встреча
нику попеску
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Встреча министров иностранных дел России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску состоится 17 ноября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.По ее словам, "в ходе переговоров министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран"."Планируется обмен мнениями по основным глобальным, региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС. Важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования", – заключила Захарова.
https://ru.sputnik.md/20211019/niku-popesku-moskva-vizit-45702399.html
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в молдове, россия, сергей лавров, мария захарова, мид рф, встреча, нику попеску

Захарова рассказала подробности встречи Лаврова и Попеску

15:07 03.11.2021 (обновлено: 15:10 03.11.2021)
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Молдовы С. Лаврова и Н. Попеску. Архивное фото
Встреча глав МИД РФ и Молдовы С. Лаврова и Н. Попеску. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
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Алена Матвеева
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Официальный представитель МИД РФ рассказала, какие темы планируют обсудить министры иностранных дел России и Молдовы в ходе переговоров 17 ноября.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Встреча министров иностранных дел России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску состоится 17 ноября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
"Предусмотрены 17 ноября переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. Он по приглашению своего российского коллеги посетит Москву с рабочим визитом с 16 по 17 ноября", – сказала Захарова.
По ее словам, "в ходе переговоров министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран".
"Планируется обмен мнениями по основным глобальным, региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС. Важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования", – заключила Захарова.
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