https://ru.sputnik.md/20211103/podrobnosti-vstrecha-lavrov-popesku-46135581.html

Захарова рассказала подробности встречи Лаврова и Попеску

Захарова рассказала подробности встречи Лаврова и Попеску

Официальный представитель МИД РФ предоставила подробности встречи министров иностранных дел России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску

2021-11-03T15:07+0200

2021-11-03T15:07+0200

2021-11-03T15:10+0200

политика

в молдове

россия

сергей лавров

мария захарова

мид рф

встреча

нику попеску

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Встреча министров иностранных дел России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску состоится 17 ноября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.По ее словам, "в ходе переговоров министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран"."Планируется обмен мнениями по основным глобальным, региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС. Важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования", – заключила Захарова.

https://ru.sputnik.md/20211019/niku-popesku-moskva-vizit-45702399.html

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, россия, сергей лавров, мария захарова, мид рф, встреча, нику попеску