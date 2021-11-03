https://ru.sputnik.md/20211103/podrobnosti-vstrecha-lavrov-popesku-46135581.html
Захарова рассказала подробности встречи Лаврова и Попеску
Захарова рассказала подробности встречи Лаврова и Попеску
Официальный представитель МИД РФ предоставила подробности встречи министров иностранных дел России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску
2021-11-03T15:07+0200
2021-11-03T15:07+0200
2021-11-03T15:10+0200
политика
в молдове
россия
сергей лавров
мария захарова
мид рф
встреча
нику попеску
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2751/87/27518709_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_85efb086f456e88c908a3bb3d86aae8d.jpg
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Встреча министров иностранных дел России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску состоится 17 ноября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.По ее словам, "в ходе переговоров министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран"."Планируется обмен мнениями по основным глобальным, региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС. Важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования", – заключила Захарова.
https://ru.sputnik.md/20211019/niku-popesku-moskva-vizit-45702399.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2751/87/27518709_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1f1d2a9fd98f8e0d386b83ee6ee4cfda.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, россия, сергей лавров, мария захарова, мид рф, встреча, нику попеску
Захарова рассказала подробности встречи Лаврова и Попеску
15:07 03.11.2021 (обновлено: 15:10 03.11.2021)
Официальный представитель МИД РФ рассказала, какие темы планируют обсудить министры иностранных дел России и Молдовы в ходе переговоров 17 ноября.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Встреча министров иностранных дел России и Молдовы Сергея Лаврова и Нику Попеску состоится 17 ноября. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
"Предусмотрены 17 ноября переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. Он по приглашению своего российского коллеги посетит Москву с рабочим визитом с 16 по 17 ноября", – сказала Захарова.
По ее словам, "в ходе переговоров министры рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран".
"Планируется обмен мнениями по основным глобальным, региональным вопросам, которые представляют взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС. Важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования", – заключила Захарова.