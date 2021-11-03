https://ru.sputnik.md/20211103/pogodnye-rekordy-moldovy-3-noyabrya-46119963.html

Погодные рекорды Молдовы 3 ноября

Погодные рекорды Молдовы 3 ноября

Метеорологи рассказали о самой высокой и самой низкой температуре в этот день

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синоптики

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погода

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 ноября специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 3 ноября 1953 года столбик термометра опустился до –10 градусов по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1969 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +20,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211016/harry-potter-park-45546782.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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синоптики, климат, погода