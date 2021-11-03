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https://ru.sputnik.md/20211103/pogodnye-rekordy-moldovy-3-noyabrya-46119963.html
Погодные рекорды Молдовы 3 ноября
Погодные рекорды Молдовы 3 ноября
Метеорологи рассказали о самой высокой и самой низкой температуре в этот день
2021-11-03T00:02+0200
2021-11-03T00:02+0200
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 ноября специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 3 ноября 1953 года столбик термометра опустился до –10 градусов по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1969 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +20,3 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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синоптики, климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 3 ноября

00:02 03.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 3 ноября специалисты зафиксировали более шестидесяти лет назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 3 ноября 1953 года столбик термометра опустился до –10 градусов по Цельсию.
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А температурный максимум зарегистрировали в 1969 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +20,3 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 3 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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