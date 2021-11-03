https://ru.sputnik.md/20211103/postavschika-psikhotropnykh-preparatov-frantsii-ekstradirovali-moldovu-46145587.html
Поставщика психотропных препаратов экстрадировали в Молдову из Франции
Поставщика психотропных препаратов экстрадировали в Молдову из Франции
Следствие полагает, что мужчина организовал схему по доставке психотропов в пенитенциарные учреждения.
2021-11-03T21:55+0200
2021-11-03T21:55+0200
2021-11-03T21:55+0200
общество
в молдове
молдова
экстрадиция
психотропные лекарства
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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. В Молдову из Франции экстрадировали 33-летнего мужчину, который занимался поставкой психотропных таблеток в Молдову. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). По данным следствия, подозреваемого задержали во Франции. Психотропные вещества он переправлял в посылках с продуктами. Процедура экстрадиции обвиняемого состоялась благодаря сотрудничеству между правоохранительными органами Молдовы и Франции.Как отметили в полиции, в период 2020-2021 годов было раскрыто 25 случаев контрабанды в Молдову указанных таблеток. Было конфисковано 3200 единиц препарата на общую сумму более трех миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20211007/grazhdanin-moldovy-zaderzhan-russia-45336340.html
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в молдове, молдова, экстрадиция, психотропные лекарства
Поставщика психотропных препаратов экстрадировали в Молдову из Франции
Следствие полагает, что мужчина организовал схему по доставке психотропов в пенитенциарные учреждения.
КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. В Молдову из Франции экстрадировали 33-летнего мужчину, который занимался поставкой психотропных таблеток в Молдову. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
По данным следствия, подозреваемого задержали во Франции. Психотропные вещества он переправлял в посылках с продуктами.
"Часть найденного поступала в пенитенциарные учреждения республики. В ходе расследования было установлено, что мужчина по поддельным рецептам приобретал психотропные таблетки в аптеках Парижа, затем отправлял посылками в Молдову для последующей продажи", - уточнили в ГИП.
Процедура экстрадиции обвиняемого состоялась благодаря сотрудничеству между правоохранительными органами Молдовы и Франции.
Как отметили в полиции, в период 2020-2021 годов было раскрыто 25 случаев контрабанды в Молдову указанных таблеток. Было конфисковано 3200 единиц препарата на общую сумму более трех миллионов леев.