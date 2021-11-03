https://ru.sputnik.md/20211103/pravitelstvo-moldovy-odobrilo-vykhodnykh-dlya-vaktsinatsii-ot-covid-46147381.html

Правительство Молдовы одобрило предоставление выходных для вакцинации от COVID

Правительство Молдовы одобрило предоставление выходных для вакцинации от COVID

Правительство одобрило инициативу по предоставлению работникам по два выходных за каждый из этапов вакцинации от коронавируса.

2021-11-03T22:15+0200

2021-11-03T22:15+0200

2021-11-03T22:15+0200

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вакцинация

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Работники получат два оплачиваемых выходных за каждую дозу вакцины против Covid 19 - такое решение на своем заседании в среду приняло правительство Молдовы.Министры приняли проект постановления, которое обеспечивает необходимую нормативную базу для компенсации из госбюджета расходов работодателей на выплату соответствующих пособий. Это пособия по техническому простою, безработице, выплатам за выходные дни по уходу за детьми до 12 лет и детьми с ограниченными возможностями при приостановке учебного процесса с физическим присутствием детей в классах. Кроме того, работники получат два оплачиваемых выходных дня за каждую дозу вакцинации от коронавируса в период действия чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения.В денежном выражении для первого вида выплат установлен предел в 150 леев в день, что составляет около 50% среднемесячной валовой заработной платы в день во втором квартале 2021 года.Что касается выплат за дни вакцинации, то в данном случае установлен предел в в 450 леев в день, что составляет около 150% от среднемесячной валовой зарплаты в день за второй квартал 2021 года, согласно данным Национального бюро статистики.С ноября 2021 года все эти выплаты будут запрашиваться работодателями через единое окно электронной отчетности. Первые два вида выплат будет осуществлять Национальная касса социального страхования. Что касается компенсации затрат на заработную плату за выходные дни для вакцинации, этими выплатами будет заниматься Государственная налоговая служба. На выполнение проекта в октябре-декабре 2021 года необходимо примерно 45 миллионов леев, деньги предусмотрены в госбюджете.

https://ru.sputnik.md/20211103/falshivyy-sertifikat-covid-19-46133962.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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