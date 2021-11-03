https://ru.sputnik.md/20211103/prezident-moldovy-naznachila-novogo-zamglavy-sib-kto-im-stal-46142020.html

Президент Молдовы назначила нового замглавы СИБ: кто им стал

Президент Молдовы назначила нового замглавы СИБ: кто им стал

У главы СИБ Александра Есауленко будет новый заместитель.

2021-11-03T17:32+0200

2021-11-03T17:32+0200

2021-11-03T17:32+0200

в молдове

общество

молдова

майя санду

назначение

служба информации и безопасности молдовы

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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Серджиу Друцэ на должность заместителя директора Службы информации и безопасности (СИБ). Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации президента. Как говорится в указе, он вступает в силу в день подписания. В сообщении пресс-службы также уточнили, что Друцэ много лет работает в системе СИБ.

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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