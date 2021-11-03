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Президент Молдовы назначила нового замглавы СИБ: кто им стал
Президент Молдовы назначила нового замглавы СИБ: кто им стал
У главы СИБ Александра Есауленко будет новый заместитель.
2021-11-03T17:32+0200
2021-11-03T17:32+0200
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молдова
майя санду
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служба информации и безопасности молдовы
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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Серджиу Друцэ на должность заместителя директора Службы информации и безопасности (СИБ). Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации президента. Как говорится в указе, он вступает в силу в день подписания. В сообщении пресс-службы также уточнили, что Друцэ много лет работает в системе СИБ.
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в молдове, молдова, майя санду, назначение, служба информации и безопасности молдовы

Президент Молдовы назначила нового замглавы СИБ: кто им стал

17:32 03.11.2021
© Sputnik / Мирослав РотарьСИБ SIS
СИБ SIS - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
У главы Службы информации и безопасности Александра Есауленко будет новый заместитель.
КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Серджиу Друцэ на должность заместителя директора Службы информации и безопасности (СИБ). Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации президента.
Как говорится в указе, он вступает в силу в день подписания.
В сообщении пресс-службы также уточнили, что Друцэ много лет работает в системе СИБ.
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