https://ru.sputnik.md/20211103/prezident-moldovy-naznachila-novogo-zamglavy-sib-kto-im-stal-46142020.html
Президент Молдовы назначила нового замглавы СИБ: кто им стал
Президент Молдовы назначила нового замглавы СИБ: кто им стал
У главы СИБ Александра Есауленко будет новый заместитель.
2021-11-03T17:32+0200
2021-11-03T17:32+0200
2021-11-03T17:32+0200
в молдове
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майя санду
назначение
служба информации и безопасности молдовы
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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Серджиу Друцэ на должность заместителя директора Службы информации и безопасности (СИБ). Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации президента. Как говорится в указе, он вступает в силу в день подписания. В сообщении пресс-службы также уточнили, что Друцэ много лет работает в системе СИБ.
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, майя санду, назначение, служба информации и безопасности молдовы
Президент Молдовы назначила нового замглавы СИБ: кто им стал
У главы Службы информации и безопасности Александра Есауленко будет новый заместитель.
КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Серджиу Друцэ на должность заместителя директора Службы информации и безопасности (СИБ). Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации президента.
Как говорится в указе, он вступает в силу в день подписания.
В сообщении пресс-службы также уточнили, что Друцэ много лет работает в системе СИБ.