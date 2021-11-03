https://ru.sputnik.md/20211103/putin-o-vooruzhenii-vysokikh-tekhnologiyakh-i-oboronosposobnosti-rossii-46138924.html

Путин - о вооружении, высоких технологиях и военной безопасности России

Путин - о вооружении, высоких технологиях и военной безопасности России

Президент России на совещании по развитию оборонного комплекса страны рассказал о прогрессе в области вооружений.

2021-11-03T20:20+0200

2021-11-03T20:20+0200

2021-11-03T20:20+0200

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Высокий уровень военной безопасности России обеспечивают современные вооружения, не имеющие аналогов в мире, об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по развитию ОПК в Сочи, передает РИА Новости."Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия. Обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет", - сказал российский лидер.По его словам, одним из ключевых направлений развития Вооруженных сил России является разработка и серийное производство высокотехнологичного оружия. Владимир Путин отметил, что "безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов". "Потому что за каждым из образцов долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов".По мнению российского президента, качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия должен обеспечить искусственный интеллект (ИИ). Особенное значение при этом уделяется созданию в России новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов.По словам российского лидера, суперсовременные технологии нужно применять, в первую очередь, в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах."Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники, с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами", - подчеркнул Владимир Путин.На совещании по развитию ОПК президент России также сообщил, что с будущего года "на оснащение Военно-морского флота России начнут поступать ракеты "Циркон".Все приоритеты в области российского вооружения найдут отражение в новой государственной программе до 2033 года, ее разработкой уже занимается Министерство обороны РФ. "Ключевая, базовая задача здесь - чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз", - добавил президент.Совещание прошло в очном формате, его главной темой было оснащение Вооруженных сил России системами, основанными на новых физических принципах.

https://ru.sputnik.md/20211005/podvodnaya-i-nevidimaya-na-chto-sposobna-rossiyskaya-giperzvukovaya-raketa-tsirkon-45288875.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в мире, россия, владимир путин, обороноспособность, вооружение