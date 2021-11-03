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Путин - о вооружении, высоких технологиях и военной безопасности России
© Photo : пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный комплекс "Панцирь-С1", архивное фото
© Photo : пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ/
Президент России на совещании по развитию оборонного комплекса страны рассказал о прогрессе в области вооружений.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Высокий уровень военной безопасности России обеспечивают современные вооружения, не имеющие аналогов в мире, об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на совещании по развитию ОПК в Сочи, передает РИА Новости.
"Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия. Обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет", - сказал российский лидер.
"Создание в нашей стране лазерного, гиперзвукового, кинетического и другого вооружения, не имеющего аналогов в мире, стало настоящим прорывом в области военных технологий. Серьезно, в разы повысило возможности вооруженных сил на многие годы и даже десятилетия. Обеспечило высокий уровень военной безопасности России, помогло укрепить и стратегический паритет", - сказал российский лидер.
По его словам, одним из ключевых направлений развития Вооруженных сил России является разработка и серийное производство высокотехнологичного оружия.
Владимир Путин отметил, что "безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов". "Потому что за каждым из образцов долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов".
Владимир Путин отметил, что "безусловно, это требует времени, дополнительных усилий, финансов". "Потому что за каждым из образцов долгий кропотливый труд тысяч наших ученых, инженеров, программистов и других специалистов".
По мнению российского президента, качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия должен обеспечить искусственный интеллект (ИИ). Особенное значение при этом уделяется созданию в России новых гиперзвуковых систем вооружения, лазеров повышенной мощности, робототехнических комплексов.
"Подчеркну принципиальный момент, первостепенное значение при создании этих и других перспективных видов и образцов вооружения имеет применение технологий искусственного интеллекта, которые должны обеспечить качественный прорыв в повышении боевых характеристик оружия", - сказал Путин.
По словам российского лидера, суперсовременные технологии нужно применять, в первую очередь, в системах управления войсками и вооружением, средствах связи и передачи данных, а также высокоточных ракетных комплексах.
"Не менее важно внедрение технологий искусственного интеллекта при создании перспективной робототехники, с повышенной степенью автономности, в обеспечении управления беспилотниками, а также глубоководными аппаратами", - подчеркнул Владимир Путин.
На совещании по развитию ОПК президент России также сообщил, что с будущего года "на оснащение Военно-морского флота России начнут поступать ракеты "Циркон".
"Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок "Пересвет" и комплексов "Авангард" и "Кинжал". Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. В ходе тестирования она точно в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", - уточнил Путин.
Все приоритеты в области российского вооружения найдут отражение в новой государственной программе до 2033 года, ее разработкой уже занимается Министерство обороны РФ.
"Ключевая, базовая задача здесь - чтобы перспективные образцы вооружения и техники, которые будут выпускаться и поставляться в войска в рамках ее реализации, обеспечивали надежную защиту России от потенциальных угроз", - добавил президент.
Совещание прошло в очном формате, его главной темой было оснащение Вооруженных сил России системами, основанными на новых физических принципах.