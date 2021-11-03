https://ru.sputnik.md/20211103/rossia-genomnaya-registratsia-migranty-46130266.html
В России будет разработан законопроект о геномной регистрации мигрантов
В России будет разработан законопроект о геномной регистрации мигрантов
Решение главы СК РФ было озвучено на фоне увеличения количества противоправных действий трудовых мигрантов на территории России.
2021-11-03T11:47+0200
2021-11-03T11:47+0200
2021-11-03T11:53+0200
россия
законопроект
регистрация
геном
следственный комитет рф
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить проект поправок в законодательство, предусматривающий обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов в России.Решение главы СК РФ было озвучено на фоне увеличения количества противоправных действий трудовых мигрантов на территории России, сообщает РИА Новости.Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что будет подготовлен проект изменений, предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России, в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ".За шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами России было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч.
https://ru.sputnik.md/20211102/rossia-otpechatki-palts-migrant-46108568.html
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законопроект, регистрация, геном, следственный комитет рф
В России будет разработан законопроект о геномной регистрации мигрантов
11:47 03.11.2021 (обновлено: 11:53 03.11.2021)
Следственный комитет России подготовит поправки к закону о государственной геномной регистрации из-за увеличения количества преступлений, совершенных мигрантами.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить проект поправок в законодательство, предусматривающий обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов в России.
Решение главы СК РФ было озвучено на фоне увеличения количества противоправных действий трудовых мигрантов на территории России, сообщает РИА Новости
.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что будет подготовлен проект изменений, предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России, в федеральные законы "О государственной геномной регистрации в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ".
За шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами России было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч.