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Самый точный прогноз погоды: ноябрь радует теплом
Самый точный прогноз погоды: ноябрь радует теплом
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплое время.
2021-11-03T07:00+0200
2021-11-03T07:00+0200
прогноз
погода
в молдове
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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, ночью на большей части территории слабый дождь, днем - без осадков.Ночью и утром местами опустится слабый туман. Ветер будет дуть юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 ноября: ночью – от +7 до +9, днем – от +16 до +18 градусов.В четверг, 4 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, воздух прогреется до +21 градуса, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября.Праздники и народные приметыПравославная церковь 3 ноября отмечает память двух святых – Илариона Великого, жившего в Палестине в III-IV веках, и Илариона Псковоезерского, жившего недалеко от Чудского озера в XV веке..В народе 3 ноября называли Иларионовым днем. С этого дня начинала заметать пороша, и хотя ночи были уже морозными и снежными, солнце днем прогревало землю, поэтому было довольно грязно. В связи с этим возникла присказка, что первая пороша – не путь.На Илариона осматривали деревья. Если листья с них опадали не полностью, то ожидали холодную зиму. Основной же приметой было выпадение снега. Если он выпадал на сырую землю и при этом не таял, то весной стоило ждать раннего цветения подснежников. Если снег ложился на мерзлую землю, то следующий год обещал быть богатым на урожай зерновых.Из-за неблагоприятных погодных условий дорога становилась непролазной, что мешало нормальной езде. Крестьяне считали, что в этот день собираться в путешествие нельзя, поскольку это сулит несчастье.
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Евгений Чебан
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прогноз, погода, в молдове

Самый точный прогноз погоды: ноябрь радует теплом

07:00 03.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, ночью на большей части территории слабый дождь, днем - без осадков.
Ночью и утром местами опустится слабый туман. Ветер будет дуть юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 3 ноября: ночью – от +7 до +9, днем – от +16 до +18 градусов.
В четверг, 4 ноября, в стране сохранится похожий температурный режим, воздух прогреется до +21 градуса, возможны кратковременные дожди и туман. Такая погода продержится до 6 ноября.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 3 ноября отмечает память двух святых – Илариона Великого, жившего в Палестине в III-IV веках, и Илариона Псковоезерского, жившего недалеко от Чудского озера в XV веке..
В народе 3 ноября называли Иларионовым днем. С этого дня начинала заметать пороша, и хотя ночи были уже морозными и снежными, солнце днем прогревало землю, поэтому было довольно грязно. В связи с этим возникла присказка, что первая пороша – не путь.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
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Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
На Илариона осматривали деревья. Если листья с них опадали не полностью, то ожидали холодную зиму. Основной же приметой было выпадение снега. Если он выпадал на сырую землю и при этом не таял, то весной стоило ждать раннего цветения подснежников. Если снег ложился на мерзлую землю, то следующий год обещал быть богатым на урожай зерновых.
Из-за неблагоприятных погодных условий дорога становилась непролазной, что мешало нормальной езде. Крестьяне считали, что в этот день собираться в путешествие нельзя, поскольку это сулит несчастье.
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