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Майя Санду обсудила с Ангелой Меркель вопрос газоснабжения Молдовы
Майя Санду обсудила с Ангелой Меркель вопрос газоснабжения Молдовы
Майя Санду и Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили главные вопросы, касающиеся газоснабжения и экономики Молдовы
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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора вопросы газоснабжения республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.Сообщается, что еще одной темой беседы стали вопросы урегулирования приднестровского конфликта."Канцлер заверила, что федеральное правительство будет и далее поддерживать проевропейский курс на реформы Республики Молдова", – добавил Зайберт.
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Майя Санду обсудила с Ангелой Меркель вопрос газоснабжения Молдовы

10:47 03.11.2021 (обновлено: 10:52 03.11.2021)
© Photo : Facebook / Maia Sandu Майя Санду
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Главы Молдовы и Германии обсудили в телефонной беседе вопросы газоснабжения и экономической ситуации в республике.
КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора вопросы газоснабжения республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

"Главной темой беседы были проблемы внутриполитической и экономической ситуации, в том числе вопросы газоснабжения, а также программа реформ в Республике Молдова", – заявил Зайберт журналистам.

Сообщается, что еще одной темой беседы стали вопросы урегулирования приднестровского конфликта.
"Канцлер заверила, что федеральное правительство будет и далее поддерживать проевропейский курс на реформы Республики Молдова", – добавил Зайберт.
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