https://ru.sputnik.md/20211103/sandu-germania-gazosnabzheniye-moldova-46125050.html

Майя Санду обсудила с Ангелой Меркель вопрос газоснабжения Молдовы

Майя Санду обсудила с Ангелой Меркель вопрос газоснабжения Молдовы

Майя Санду и Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили главные вопросы, касающиеся газоснабжения и экономики Молдовы

2021-11-03T10:47+0200

2021-11-03T10:47+0200

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в молдове

германия

канцлер

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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонного разговора вопросы газоснабжения республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.Сообщается, что еще одной темой беседы стали вопросы урегулирования приднестровского конфликта."Канцлер заверила, что федеральное правительство будет и далее поддерживать проевропейский курс на реформы Республики Молдова", – добавил Зайберт.

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в молдове, германия, канцлер