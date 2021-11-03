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Санду приветствовала подписание Молдовой Декларации по лесам
Санду приветствовала подписание Молдовой Декларации по лесам
Лидеры более чем ста стран согласились остановить вырубку лесов к 2030 году
2021-11-03T07:30+0200
2021-11-03T09:17+0200
общество
экология
майя санду
лес
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приветствовала подписание делегацией Молдовы Декларации лидеров по лесам и землепользованию, поддержанной более чем сотней подписавших ее стран.Подписание декларации состоялось на конференции по изменению климата в Глазго. Документ фиксирует согласие лидеров государств мира добиться остановки вырубки лесов на планете к 2030 году.Декларацию подписали государства-члены Европейского союза, Украина, Турция, Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Российская Федерация и другие."Защита и расширение лесов должны стать нашей общей миссией. В Молдове, как и в любом другом месте планеты, люди достойны жить в чистой и здоровой среде, на много поколений вперед", — написала Майя Санду в Facebook.В совместном заявлении страны согласились проводить сельскохозяйственную политику и программы для стимулирования устойчивого сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и защиты окружающей среды.В то же время подтверждается международное обязательство значительно увеличить финансирование и инвестиции в управление лесными территориями, сохранение и восстановление лесов.Официальное открытие 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоялось 31 октября в Глазго. Во вторник завершился двухдневный саммит мировых лидеров, который стал центральным событием конференции.
https://ru.sputnik.md/20210423/Parlament-vvel-moratoriy-na-vyrubku-lesa-na-vsey-territorii-Moldovy-34503069.html
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экология, майя санду, лес, в молдове, молдова

Санду приветствовала подписание Молдовой Декларации по лесам

07:30 03.11.2021 (обновлено: 09:17 03.11.2021)
© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii MoldovaМайя Санду и Франк-Вальтером Штайнмайером посадили дерево в Ботаническом саду
Майя Санду и Франк-Вальтером Штайнмайером посадили дерево в Ботаническом саду - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Photo : Secția comunicare cu mass-media a Aparatului Președintelui Republicii Moldova
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Александр Исаев
Все материалы
Республика Молдова присоединилась к международной Декларации лидеров по лесам и землепользованию, поддержанной более чем ста государствами.
КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приветствовала подписание делегацией Молдовы Декларации лидеров по лесам и землепользованию, поддержанной более чем сотней подписавших ее стран.
Подписание декларации состоялось на конференции по изменению климата в Глазго. Документ фиксирует согласие лидеров государств мира добиться остановки вырубки лесов на планете к 2030 году.
Декларацию подписали государства-члены Европейского союза, Украина, Турция, Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Российская Федерация и другие.
"Защита и расширение лесов должны стать нашей общей миссией. В Молдове, как и в любом другом месте планеты, люди достойны жить в чистой и здоровой среде, на много поколений вперед", — написала Майя Санду в Facebook.
В совместном заявлении страны согласились проводить сельскохозяйственную политику и программы для стимулирования устойчивого сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и защиты окружающей среды.
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В то же время подтверждается международное обязательство значительно увеличить финансирование и инвестиции в управление лесными территориями, сохранение и восстановление лесов.
Официальное открытие 26-й конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) состоялось 31 октября в Глазго. Во вторник завершился двухдневный саммит мировых лидеров, который стал центральным событием конференции.
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