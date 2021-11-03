https://ru.sputnik.md/20211103/sertifikat-covid-19-rabota-46132273.html
Сертификат COVID-19 может стать обязательным для работы в Молдове
Сертификат COVID-19 может стать обязательным для работы в Молдове
Сертификат COVID-19 вскоре может стать обязательным на работе для всех сотрудников.
2021-11-03T13:05+0200
2021-11-03T13:05+0200
2021-11-03T14:39+0200
в молдове
коронавирус
молдова
сертификат
вакцинация
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В Молдове может быть введено обязательное предъявление сертификата COVID-19 на рабочем месте. Такое заявление сделала координатор Национальной программы иммунизации против COVID-19 Нинель Ревенко во время передачи на частном телеканале. По ее словам, этот вопрос обсуждается специалистами в области здравоохранения.По ее данным, также Греция и Португалия применили подобный опыт и теперь эти две страны добились практически полной иммунизации населения двумя дозами вакцины. Однако, как уточнила Ревенко, пока точно не известно, когда может быть применена эта мера."В соответствии с эпидемиологическими показаниями, на заседании Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью мы обсудим этот вопрос, а затем примем решение", – добавила представитель Минздрава. Ранее в радиостудии Sputnik Молдова Ревенко заявила, что кампания вакцинации третьей дозой может начаться в ноябре. "Большинство тех, кто привился обеими дозами вакцины, завершили иммунизацию в конце апреля или в начале мая. Плюс шесть месяцев – получается ноябрь. Я лично жду третью дозу, потому что вторую дозу AstraZeneca я ставила 28 апреля, поэтому могу уже привиться третьей дозой", – сказала специалист.Она также разъяснила, какой вакциной должна быть сделана третья прививка против коронавируса.С начала пандемии более 340 000 жителей Молдовы были инфицированы новым типом коронавируса, из которых 318 527 человек вылечились и 7770 умерли. По официальным данным, с начала кампании вакцинации в Молдове полную схему иммунизации прошло более 879 000 человек.
https://ru.sputnik.md/20211103/vaktsinatsiya-personal-parlament-46128735.html
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Марина Гончарук
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Марина Гончарук
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в молдове, молдова, сертификат, вакцинация
Сертификат COVID-19 может стать обязательным для работы в Молдове
13:05 03.11.2021 (обновлено: 14:39 03.11.2021)
В Молдове могут обязать предъявлять на рабочем месте сертификаты о вакцинации.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В Молдове может быть введено обязательное предъявление сертификата COVID-19 на рабочем месте. Такое заявление сделала координатор Национальной программы иммунизации против COVID-19 Нинель Ревенко во время передачи на частном телеканале.
По ее словам, этот вопрос обсуждается специалистами в области здравоохранения.
"Мы обсуждаем возможность этой эпидемиологической меры и руководствуемся опытом других стран. Франция ввела такой обязательный сертификат в августе. Уровень иммунизации значительно увеличился, несмотря на все демонстрации, организованные противниками вакцинации", – заявила Ревенко.
По ее данным, также Греция и Португалия применили подобный опыт и теперь эти две страны добились практически полной иммунизации населения двумя дозами вакцины.
Однако, как уточнила Ревенко, пока точно не известно, когда может быть применена эта мера.
"В соответствии с эпидемиологическими показаниями, на заседании Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью мы обсудим этот вопрос, а затем примем решение", – добавила представитель Минздрава.
Ранее в радиостудии Sputnik Молдова Ревенко заявила, что кампания вакцинации третьей дозой может начаться в ноябре.
"Большинство тех, кто привился обеими дозами вакцины, завершили иммунизацию в конце апреля или в начале мая. Плюс шесть месяцев – получается ноябрь. Я лично жду третью дозу, потому что вторую дозу AstraZeneca я ставила 28 апреля, поэтому могу уже привиться третьей дозой", – сказала специалист.
Она также разъяснила, какой вакциной должна быть сделана третья прививка против коронавируса.
"Если вы привились AstraZeneca, то вы можете получить третью дозу этой же вакцины, но можете ставить и Pfizer. Это не проблема, потому что они взаимосвязаны, и можно поменять вакцину. Если вы прошли иммунизацию Sinopharm, то третью дозу также можете ставить Pfizer", – пояснила Ревенко.
С начала пандемии более 340 000 жителей Молдовы были инфицированы новым типом коронавируса, из которых 318 527 человек вылечились и 7770 умерли.
По официальным данным, с начала кампании вакцинации в Молдове полную схему иммунизации прошло более 879 000 человек.