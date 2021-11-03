https://ru.sputnik.md/20211103/sherif-i-inter-posle-pervogo-tayma-igrayut-vnichyu-v-lige-chempionov-46149364.html
"Шериф" и "Интер" после первого тайма играют вничью в Лиге чемпионов
"Шериф" и "Интер" после первого тайма играют вничью в Лиге чемпионов
Тираспольский "Шериф" и миланский "Интер" играют вничью после первого тайма матча Лиги чемпионов, который проходит в Тирасполе.
2021-11-03T22:46+0200
2021-11-03T22:46+0200
2021-11-03T22:56+0200
спорт
в молдове
фк "шериф"
лига чемпионов
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Тираспольский "Шериф" и миланский "Интер" по итогам первого тайма четвертого раунда групповой стадии Лиги чемпионов голов не забили.Поединок проходит в Тирасполе. Счет после первых 45 минут – 0:0. Ближе всего к голу были гости, которые в концовке тайма отправили мяч в штангу ворот Атанасиадиса.В предыдущем матче "Интер" дома обыграл тираспольчан со счетом 3:1.В первой встрече четвертого тура группового раунда квартета D мадридский "Реал" обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:1. Дубль оформил Карим Бензема, за украинский клуб отличился Фернандо.Таким образом, "Реал" вышел в лидеры группы, набрав 9 очков после четырех встреч. У "Шерифа" на данный момент 6 баллов в активе, у "Интера" – 4, а у "Шахтера" – 1.
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Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
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в молдове, фк "шериф", лига чемпионов
"Шериф" и "Интер" после первого тайма играют вничью в Лиге чемпионов
22:46 03.11.2021 (обновлено: 22:56 03.11.2021)
Футболистам "Шерифа" и "Интера" не удалось распечатать ворота друг друга в первом тайме, однако гости были близки к голу после попадания мяча в штангу.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Тираспольский "Шериф" и миланский "Интер" по итогам первого тайма четвертого раунда групповой стадии Лиги чемпионов голов не забили.
Поединок проходит в Тирасполе. Счет после первых 45 минут – 0:0. Ближе всего к голу были гости, которые в концовке тайма отправили мяч в штангу ворот Атанасиадиса.
В предыдущем матче "Интер" дома обыграл тираспольчан со счетом 3:1
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В первой встрече четвертого тура группового раунда квартета D мадридский "Реал" обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:1. Дубль оформил Карим Бензема, за украинский клуб отличился Фернандо.
Таким образом, "Реал" вышел в лидеры группы, набрав 9 очков после четырех встреч. У "Шерифа" на данный момент 6 баллов в активе, у "Интера" – 4, а у "Шахтера" – 1.