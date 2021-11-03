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"Шериф" проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов
23:48 03.11.2021 (обновлено: 00:21 04.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" - "Интер"
© Sputnik / Mihai Caraus
После двух сенсационных побед в Лиге чемпионов "Шериф" совершил две осечки – обе в играх с "Интером".
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Тираспольский "Шериф" уступил дома миланскому "Интеру" в рамках группового раунда Лиги чемпионов.
Поединок в группе D прошел в среду в Тирасполе.
Первый тайм завершился без забитых голов.
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" - "Интер"
Матч "Шериф" - "Интер"
© Sputnik / Mihai Caraus
Гости были более близки к тому, чтобы распечатать ворота Гиоргоса Атанасиадиса и в концовке даже попали в штангу, но после 45 минут на табло горели 0:0.
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" - "Интер"
Матч "Шериф" - "Интер"
© Sputnik / Mihai Caraus
Счет был открыт на 54-й минуте, когда хорватский полузащитник "Интера" Марцело Брозович нанес точный удар и не оставил шансов голкиперу хозяев.
© Sputnik / Mihai CarausИгроки "Интера" празднуют первый гол в ворота "Шерифа"
Игроки "Интера" празднуют первый гол в ворота "Шерифа"
© Sputnik / Mihai Caraus
Удвоили свое преимущество гости на 66-й минуте. На добивании удачно сыграл защитник Милан Шкриниар. До этого Атанасиадис отразил два удара в упор от Стефана де Врея и Шкриниара.
© Sputnik / Mihai CarausЗащитник "Интера" Стефан де Врей бьет по воротам "Шерифа"
Защитник "Интера" Стефан де Врей бьет по воротам "Шерифа"
© Sputnik / Mihai Caraus
Третий мяч "Шериф" пропустил на 82-й минуте. Гол забил вышедший на замену всего за несколько секунд до взятия ворот нападающий Алексис Санчес.
© Sputnik / Mihai CarausТренер "Интера" Симоне Индзаги
Тренер "Интера" Симоне Индзаги
© Sputnik / Mihai Caraus
Мяч престижа тираспольчане отправили в ворота Самира Хандановича на первой добавленной к матчу минуте. Полузащитник "Шерифа" Адама Траоре установил итоговый счет – 1:3.
© Sputnik / Mihai CarausГол Адама Траоре в ворота "Интера"
Гол Адама Траоре в ворота "Интера"
© Sputnik / Mihai Caraus
В первой встрече четвертого тура группового раунда квартета D мадридский "Реал" обыграл донецкий "Шахтер" – 2:1. Дубль на счету Карима Бензема, за украинский клуб отличился Фернандо.
Таким образом, "Реал" единолично возглавил группу, набрав 9 очков после четырех игр, "Интер" поднялся на второе место (7 очков), "Шериф" занимает промежуточное третье место (6 очков). Замыкает турнирную таблицу "Шахтер" (1 балл).
Матчи пятого раунда групповой стадии главного клубного турнира Европы в квартете D пройдут 24 ноября. "Шериф" в этот день примет "Реал" в Тирасполе, а "Интер" дома сыграет с "Шахтером".