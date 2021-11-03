https://ru.sputnik.md/20211103/sherif-inter-tiraspol-liga-chempionov-rezultat-46150093.html

"Шериф" проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов

"Шериф" проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов

После двух сенсационных побед в Лиге чемпионов "Шериф" совершил две осечки – обе в играх с "Интером".

2021-11-03T23:48+0200

2021-11-03T23:48+0200

2021-11-04T00:21+0200

спорт

в молдове

фк "шериф"

лига чемпионов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/03/46149254_556:479:2996:1851_1920x0_80_0_0_c17db3d931efc8bf6e6a13abd27588fb.jpg

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Тираспольский "Шериф" уступил дома миланскому "Интеру" в рамках группового раунда Лиги чемпионов.Поединок в группе D прошел в среду в Тирасполе.Первый тайм завершился без забитых голов.Гости были более близки к тому, чтобы распечатать ворота Гиоргоса Атанасиадиса и в концовке даже попали в штангу, но после 45 минут на табло горели 0:0.Счет был открыт на 54-й минуте, когда хорватский полузащитник "Интера" Марцело Брозович нанес точный удар и не оставил шансов голкиперу хозяев.Удвоили свое преимущество гости на 66-й минуте. На добивании удачно сыграл защитник Милан Шкриниар. До этого Атанасиадис отразил два удара в упор от Стефана де Врея и Шкриниара.Третий мяч "Шериф" пропустил на 82-й минуте. Гол забил вышедший на замену всего за несколько секунд до взятия ворот нападающий Алексис Санчес.Мяч престижа тираспольчане отправили в ворота Самира Хандановича на первой добавленной к матчу минуте. Полузащитник "Шерифа" Адама Траоре установил итоговый счет – 1:3.В первой встрече четвертого тура группового раунда квартета D мадридский "Реал" обыграл донецкий "Шахтер" – 2:1. Дубль на счету Карима Бензема, за украинский клуб отличился Фернандо.Таким образом, "Реал" единолично возглавил группу, набрав 9 очков после четырех игр, "Интер" поднялся на второе место (7 очков), "Шериф" занимает промежуточное третье место (6 очков). Замыкает турнирную таблицу "Шахтер" (1 балл).Матчи пятого раунда групповой стадии главного клубного турнира Европы в квартете D пройдут 24 ноября. "Шериф" в этот день примет "Реал" в Тирасполе, а "Интер" дома сыграет с "Шахтером".

https://ru.sputnik.md/20211102/indzagi-o-stadione-sherifa-otlichnoe-sooruzhenie-s-prekrasnym-polem-46120996.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

в молдове, фк "шериф", лига чемпионов