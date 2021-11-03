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https://ru.sputnik.md/20211103/smertelnoe-dtp-kishinev-46124769.html
Смертельное ДТП в Кишиневе: авто влетело в столб
Смертельное ДТП в Кишиневе: авто влетело в столб
Трагедия произошла утром в Кишиневе на пересечении улиц Николае Костин и Онисифор Гибу.
2021-11-03T09:31+0200
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Страшная авария случилась в Кишиневе утром в секторе Буюканы. Один человек погиб, еще трое были госпитализированы после того, как автомобиль, в котором они ехали, влетел в столб. Инцидент произошел в 6.30 на перекрестке улиц Николае Костина и Онисифора Гибу.По данным полиции, за рулем авто марки Skoda был 63-летний мужчина.Водитель авто скончался по пути в больницу. Три пассажира, находившиеся с ним в машине, получили различные травмы и были госпитализированы.По факту ДТП открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Марина Гончарук
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Смертельное ДТП в Кишиневе: авто влетело в столб

09:31 03.11.2021 (обновлено: 09:32 03.11.2021)
© Photo : Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.ChişinăuДТП в Кишиневе
ДТП в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Photo : Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Трагедия произошла утром в Кишиневе на пересечении улиц Николае Костина и Онисифора Гибу.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Страшная авария случилась в Кишиневе утром в секторе Буюканы. Один человек погиб, еще трое были госпитализированы после того, как автомобиль, в котором они ехали, влетел в столб.
Инцидент произошел в 6.30 на перекрестке улиц Николае Костина и Онисифора Гибу.
По данным полиции, за рулем авто марки Skoda был 63-летний мужчина.
Водитель авто скончался по пути в больницу. Три пассажира, находившиеся с ним в машине, получили различные травмы и были госпитализированы.
По факту ДТП открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.
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