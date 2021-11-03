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Смертельное ДТП в Кишиневе: авто влетело в столб

Смертельное ДТП в Кишиневе: авто влетело в столб

Трагедия произошла утром в Кишиневе на пересечении улиц Николае Костин и Онисифор Гибу.

2021-11-03T09:31+0200

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Страшная авария случилась в Кишиневе утром в секторе Буюканы. Один человек погиб, еще трое были госпитализированы после того, как автомобиль, в котором они ехали, влетел в столб. Инцидент произошел в 6.30 на перекрестке улиц Николае Костина и Онисифора Гибу.По данным полиции, за рулем авто марки Skoda был 63-летний мужчина.Водитель авто скончался по пути в больницу. Три пассажира, находившиеся с ним в машине, получили различные травмы и были госпитализированы.По факту ДТП открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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