https://ru.sputnik.md/20211103/sposobna-li-novaya-vlast-v-moldove-na-territorialno-administrativnuyu-reformu-46147570.html
Способна ли новая власть в Молдове на территориально-административную реформу
Способна ли новая власть в Молдове на территориально-административную реформу
Эксперт рассказал, в какой реформе нуждается Молдова, а также о том, хватит ли у новой власти опыта на ее проведение
2021-11-03T20:35+0200
2021-11-03T20:35+0200
2021-11-03T20:35+0200
радио
в молдове
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Государство подобно машине: если в нем все "исправно", то граждане чувствуют это, живут комфортно и обеспеченно в своей стране. Если же есть "неполадки", то это напрямую отражается на повседневной жизни народа, на его общих настроениях, на решении остаться на родине или безвозвратно покинуть ее в поисках лучшей доли за рубежом. Сегодня также наиболее остро встает вопрос жизни районов и сел страны, где необходимо более интенсивное экономическое развитие, а не та общая апатия, которая их захлестнула в последнее время. Заколоченные наглухо окна сельских домов, то, чего раньше, 30 лет назад, было практически не увидеть, сейчас – почти в каждом из них. Как сигнал о том, что не все хорошо в стране, как последний "автограф" тех, кто когда-то тут жил. О функционировании государственных институтов, о необходимости реформ в сельской местности и районах страны, о том, что необходим о предпринять, чтобы все институты в стране работали как положено, а не абы как, поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экс-председателем Центральной избирательной комиссии Молдовы, политическим аналитиком Юрием Чоканом.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, видео
Способна ли новая власть в Молдове на территориально-административную реформу
Юрий Чокан в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, почему в республике важно провести территориально-административную реформу, а также о том, как в стране проходят выборы.
Государство подобно машине: если в нем все "исправно", то граждане чувствуют это, живут комфортно и обеспеченно в своей стране. Если же есть "неполадки", то это напрямую отражается на повседневной жизни народа, на его общих настроениях, на решении остаться на родине или безвозвратно покинуть ее в поисках лучшей доли за рубежом.
Сегодня также наиболее остро встает вопрос жизни районов и сел страны, где необходимо более интенсивное экономическое развитие, а не та общая апатия, которая их захлестнула в последнее время.
Заколоченные наглухо окна сельских домов, то, чего раньше, 30 лет назад, было практически не увидеть, сейчас – почти в каждом из них. Как сигнал о том, что не все хорошо в стране, как последний "автограф" тех, кто когда-то тут жил.
О функционировании государственных институтов, о необходимости реформ в сельской местности и районах страны, о том, что необходим о предпринять, чтобы все институты в стране работали как положено, а не абы как, поговорили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с экс-председателем Центральной избирательной комиссии Молдовы, политическим аналитиком Юрием Чоканом.