https://ru.sputnik.md/20211103/stoyanoglo-prodlili-domashniy-arest-esche-na-30-sutok-46143451.html

Стояногло продлили домашний арест еще на 30 суток

Стояногло продлили домашний арест еще на 30 суток

Александр Стояногло проведет еще месяц под домашним арестом.

2021-11-03T18:01+0200

2021-11-03T18:01+0200

2021-11-03T18:14+0200

в молдове

арест

генпрокурор

общество

молдова

александр стояногло

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КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Отстраненному от должности генпрокурору Молдовы Александру Стояногло продлили домашний арест еще на 30 суток. Решение вынес суд сектора Чеканы в среду. Судья Николай Корча удовлетворил запрос прокурора Виктора Фуртунэ.Ранее Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение об отстранении Стояногло. Отстранение и задержание СтояноглоНапомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

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в молдове, арест, генпрокурор, молдова, александр стояногло