https://ru.sputnik.md/20211103/test-podlinnost-vaktsinatsia-covid-46135918.html
В России разработали тест, способный определить подлинность вакцинации от COVID
В России разработали тест, способный определить подлинность вакцинации от COVID
Создатели вакцины "Спутник V" разработали тест, способный определить подлинность вакцинации от COVID
2021-11-03T15:44+0200
2021-11-03T15:44+0200
2021-11-03T15:54+0200
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили о создании теста, который способен определить, действительно ли человек прошел вакцинацию от COVID-19, сообщают "Известия".Глава Центра Александр Гинцбург рассказал, что разработанный тест показывает, есть ли в крови человека, предположительно прошедшего вакцинацию, антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в подлинности иммунизации.Глава Центра имени Гамалеи отметил, что Ad26 – это своеобразное транспортное средство, которое доставляет в клетки фрагмент генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. До введения вакцины получить белок другим способом сложно, так как вирус редкий.Ученый отметил, что подобные тесты в Центре проводят уже около месяца, и почти 80% пациентов в критическом состоянии все же признаются, что не вакцинировались, а покупали поддельные сертификаты.
https://ru.sputnik.md/20211103/sertifikat-covid-19-rabota-46132273.html
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россия, тест, вакцинация
В России разработали тест, способный определить подлинность вакцинации от COVID
15:44 03.11.2021 (обновлено: 15:54 03.11.2021)
Разработчики вакцины "Спутник V" создали тест, определяющий подлинность вакцинации от COVID.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявили о создании теста, который способен определить, действительно ли человек прошел вакцинацию от COVID-19, сообщают "Известия".
Глава Центра Александр Гинцбург рассказал, что разработанный тест показывает, есть ли в крови человека, предположительно прошедшего вакцинацию, антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволит убедиться в подлинности иммунизации.
Глава Центра имени Гамалеи отметил, что Ad26 – это своеобразное транспортное средство, которое доставляет в клетки фрагмент генетического материала SARS-CoV-2, кодирующего информацию о структуре S-белка шипа вируса. До введения вакцины получить белок другим способом сложно, так как вирус редкий.
"А вот если человек попадает в реанимацию и говорит, что провакцинирован, но у него при этом нет антител к оболочке адено 26-го, то, скорее всего, у него поддельный сертификат", — добавил Гинцбург.
Ученый отметил, что подобные тесты в Центре проводят уже около месяца, и почти 80% пациентов в критическом состоянии все же признаются, что не вакцинировались, а покупали поддельные сертификаты.