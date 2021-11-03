https://ru.sputnik.md/20211103/tseny-gaz-moldova-46103121.html

Цены на газ, и почему Молдова оказалась в "экономической яме"

Цены на газ, и почему Молдова оказалась в "экономической яме"

Мнение экспертов о положении дел в молдавской экономике и оценка итогов переговоров по газу с "Газпромом".

2021-11-03T08:30+0200

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Экономических проблем в Молдове – более, чем достаточно. Это и отсутствие индустрии, и вопросы с реализацией молдавской плодоовощной продукции, и значительные показатели безработицы, и постоянный отток трудоспособного населения за границу.Молдова продолжает оставаться одной из самых беднейших стран Европы, а говорить о каком-то прогнозируемом экономическом росте и вовсе не приходится.В таких условиях возникает вопрос: а есть ли вообще рецепт излечения молдавской экономики от перманентного, непрекращающегося кризиса, либо положение дел так и продолжит оставаться удручающим?Об этом – в интервью с экономическим экспертом Александром Стратаном.На сегодняшний день газовый кризис в Молдове преодолен. Страна получила газ по цене 450 долларов за тысячу кубометров. Сегодня некоторые в Молдове говорят о том, что республика выиграла от этого контракта, другие считают цену неоправданной и заявляют, что при правильно проведенных молдавской стороной переговорах стоимость голубого топлива могла быть и ниже.Так кто же прав в этом споре? Ответ на вопрос дает директор российского Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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