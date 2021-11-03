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Цены на товары Ikea могут вырасти впервые с 2019 года
Цены на товары Ikea могут вырасти впервые с 2019 года
Прибыль всемирно известной компании по производству товаров для дома Ikea сокращается, это неминуемо ведет к росту цен.
2021-11-03T23:02+0200
2021-11-03T23:02+0200
экономика
в мире
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Сеть магазинов компании Ikea может впервые за три года повысить цены на производимые предприятием товары для дома, из-за перебоев с поставками прибыль компании сокращается, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение финансового директора Inter Ikea Мартина ван Дама."Мы, действительно, хотим сохранять максимально низкие цены. Мы не можем допустить, чтобы этот период времени изменил нас... Мы хотим максимально компенсировать это повышение цен. Но наступает момент, когда мы больше не можем сдерживать их рост. Это что-то, что нам не нравится", - цитирует его газета Financial Times.Нынешнее повышение цен может стать первым с 2019 года и, вероятно, более ощутимым.Мартин ван Дам также уточнил: перебои с поставками будут влиять на финансовые результаты компании и в 2022 году, так что прибыль продолжит падать.
https://ru.sputnik.md/20211003/stepanyuk-zadacha-sandu---sokhranit-moldavan-i-vozrodit-proizvodstvo-45156523.html
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в мире, цены, мебель, ikea

Цены на товары Ikea могут вырасти впервые с 2019 года

23:02 03.11.2021
© RIA Novosti / Ruslan KrivobokГипермаркет ИКЕА
Гипермаркет ИКЕА - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© RIA Novosti / Ruslan Krivobok
Прибыль всемирно известной компании по производству товаров для дома Ikea сокращается, это неминуемо ведет к росту цен.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Сеть магазинов компании Ikea может впервые за три года повысить цены на производимые предприятием товары для дома, из-за перебоев с поставками прибыль компании сокращается, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение финансового директора Inter Ikea Мартина ван Дама.
"Мы, действительно, хотим сохранять максимально низкие цены. Мы не можем допустить, чтобы этот период времени изменил нас... Мы хотим максимально компенсировать это повышение цен. Но наступает момент, когда мы больше не можем сдерживать их рост. Это что-то, что нам не нравится", - цитирует его газета Financial Times.

Нынешнее повышение цен может стать первым с 2019 года и, вероятно, более ощутимым.
Мартин ван Дам также уточнил: перебои с поставками будут влиять на финансовые результаты компании и в 2022 году, так что прибыль продолжит падать.
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