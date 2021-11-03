https://ru.sputnik.md/20211103/v-gagauzii-iz-za-pandemii-otmenili-festival-vina-46139321.html

В Гагаузии из-за пандемии отменили Фестиваль вина

В Гагаузии из-за пандемии отменили Фестиваль вина

Традиционный День вина, собиравший в Комрате тысячи туристов, отменен в связи с пандемией коронавируса.

2021-11-03T17:20+0200

2021-11-03T17:20+0200

2021-11-03T17:20+0200

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КОМРАТ, 3 ноя - Sputnik, Максим Топал. Информацию об отказе от проведения массового мероприятия в Гагаузии корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила начальник Главного управления культуры автономии Марина Семенова.По ее словам, из-за быстрого распространения в Молдове коронавирусной инфекции нового типа в Гагаузии было решено отказаться от запланированного праздника.Однако в Главном управлении культуры Гагаузии рассказали, что посетили многие местные винодельни и туристические комплексы, итогом чего станет изготовление целого ряда видеороликов о туристическом и винном потенциале Гагаузии. Ролики будут опубликованы в интернете 7-8 ноября.Фестиваль вина Gagauz Sarap Yortusu традиционно проводился на центральной площади Комрата в начале ноября. Свои подворья представляли винные заводы со всей страны.Мероприятия не ограничивались дегустацией молодого вина и национальной кухни гагаузов – собравшимся показывали театрализованные представления, демонстрирующие культуру и быт гагаузского народа, а также способы производства вина в домашних условиях.В 2021 году традиционный День вина не отмечали и в Кишиневе - также из-за коронавирусных ограничений.

https://ru.sputnik.md/20210914/moldova-otmenili-den-vina-44745737.html

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