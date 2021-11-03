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В Гагаузии из-за пандемии отменили Фестиваль вина
В Гагаузии из-за пандемии отменили Фестиваль вина
Традиционный День вина, собиравший в Комрате тысячи туристов, отменен в связи с пандемией коронавируса.
2021-11-03T17:20+0200
2021-11-03T17:20+0200
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КОМРАТ, 3 ноя - Sputnik, Максим Топал. Информацию об отказе от проведения массового мероприятия в Гагаузии корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила начальник Главного управления культуры автономии Марина Семенова.По ее словам, из-за быстрого распространения в Молдове коронавирусной инфекции нового типа в Гагаузии было решено отказаться от запланированного праздника.Однако в Главном управлении культуры Гагаузии рассказали, что посетили многие местные винодельни и туристические комплексы, итогом чего станет изготовление целого ряда видеороликов о туристическом и винном потенциале Гагаузии. Ролики будут опубликованы в интернете 7-8 ноября.Фестиваль вина Gagauz Sarap Yortusu традиционно проводился на центральной площади Комрата в начале ноября. Свои подворья представляли винные заводы со всей страны.Мероприятия не ограничивались дегустацией молодого вина и национальной кухни гагаузов – собравшимся показывали театрализованные представления, демонстрирующие культуру и быт гагаузского народа, а также способы производства вина в домашних условиях.В 2021 году традиционный День вина не отмечали и в Кишиневе - также из-за коронавирусных ограничений.
https://ru.sputnik.md/20210914/moldova-otmenili-den-vina-44745737.html
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в молдове, молдова, комрат, гагаузия, день вина

В Гагаузии из-за пандемии отменили Фестиваль вина

17:20 03.11.2021
© Sputnik / Maxim TopalФестиваль вина в Комрате
Фестиваль вина в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Традиционный День вина, собиравший в Комрате тысячи туристов, отменен в связи с пандемией коронавируса.
КОМРАТ, 3 ноя - Sputnik, Максим Топал. Информацию об отказе от проведения массового мероприятия в Гагаузии корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила начальник Главного управления культуры автономии Марина Семенова.
По ее словам, из-за быстрого распространения в Молдове коронавирусной инфекции нового типа в Гагаузии было решено отказаться от запланированного праздника.

"Да, в этом году Фестиваля вина Gagauz Sarap Yortusu (официальное название праздника на гагаузском языке, - прим. ред.) не будет из-за пандемии. Онлайн-концерт мы также не готовим", - сказала Марина Семенова.

Однако в Главном управлении культуры Гагаузии рассказали, что посетили многие местные винодельни и туристические комплексы, итогом чего станет изготовление целого ряда видеороликов о туристическом и винном потенциале Гагаузии. Ролики будут опубликованы в интернете 7-8 ноября.
Фестиваль вина Gagauz Sarap Yortusu традиционно проводился на центральной площади Комрата в начале ноября. Свои подворья представляли винные заводы со всей страны.
Мероприятия не ограничивались дегустацией молодого вина и национальной кухни гагаузов – собравшимся показывали театрализованные представления, демонстрирующие культуру и быт гагаузского народа, а также способы производства вина в домашних условиях.
В 2021 году традиционный День вина не отмечали и в Кишиневе - также из-за коронавирусных ограничений.
День вина - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
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Официально: День вина в Молдове в этом году отменен
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