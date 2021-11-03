https://ru.sputnik.md/20211103/v-gagauzii-iz-za-pandemii-otmenili-festival-vina-46139321.html
В Гагаузии из-за пандемии отменили Фестиваль вина
В Гагаузии из-за пандемии отменили Фестиваль вина
Традиционный День вина, собиравший в Комрате тысячи туристов, отменен в связи с пандемией коронавируса.
2021-11-03T17:20+0200
2021-11-03T17:20+0200
2021-11-03T17:20+0200
общество
в молдове
молдова
комрат
гагаузия
день вина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/03/46138467_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f31fde443da7190504d6f16f61a7003f.jpg
КОМРАТ, 3 ноя - Sputnik, Максим Топал. Информацию об отказе от проведения массового мероприятия в Гагаузии корреспонденту Sputnik Молдова подтвердила начальник Главного управления культуры автономии Марина Семенова.По ее словам, из-за быстрого распространения в Молдове коронавирусной инфекции нового типа в Гагаузии было решено отказаться от запланированного праздника.Однако в Главном управлении культуры Гагаузии рассказали, что посетили многие местные винодельни и туристические комплексы, итогом чего станет изготовление целого ряда видеороликов о туристическом и винном потенциале Гагаузии. Ролики будут опубликованы в интернете 7-8 ноября.Фестиваль вина Gagauz Sarap Yortusu традиционно проводился на центральной площади Комрата в начале ноября. Свои подворья представляли винные заводы со всей страны.Мероприятия не ограничивались дегустацией молодого вина и национальной кухни гагаузов – собравшимся показывали театрализованные представления, демонстрирующие культуру и быт гагаузского народа, а также способы производства вина в домашних условиях.В 2021 году традиционный День вина не отмечали и в Кишиневе - также из-за коронавирусных ограничений.
https://ru.sputnik.md/20210914/moldova-otmenili-den-vina-44745737.html
молдова
комрат
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/03/46138467_125:0:1458:1000_1920x0_80_0_0_23434e864fd4beedf13713c15783efea.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, молдова, комрат, гагаузия, день вина
В Гагаузии из-за пандемии отменили Фестиваль вина
Традиционный День вина, собиравший в Комрате тысячи туристов, отменен в связи с пандемией коронавируса.
КОМРАТ, 3 ноя - Sputnik, Максим Топал.
Информацию об отказе от проведения массового мероприятия в Гагаузии корреспонденту Sputnik Молдова
подтвердила начальник Главного управления культуры автономии Марина Семенова.
По ее словам, из-за быстрого распространения в Молдове коронавирусной инфекции нового типа в Гагаузии было решено отказаться от запланированного праздника.
"Да, в этом году Фестиваля вина Gagauz Sarap Yortusu (официальное название праздника на гагаузском языке, - прим. ред.) не будет из-за пандемии. Онлайн-концерт мы также не готовим", - сказала Марина Семенова.
Однако в Главном управлении культуры Гагаузии рассказали, что посетили многие местные винодельни и туристические комплексы, итогом чего станет изготовление целого ряда видеороликов о туристическом и винном потенциале Гагаузии. Ролики будут опубликованы в интернете 7-8 ноября.
Фестиваль вина Gagauz Sarap Yortusu традиционно проводился на центральной площади Комрата в начале ноября. Свои подворья представляли винные заводы со всей страны.
Мероприятия не ограничивались дегустацией молодого вина и национальной кухни гагаузов – собравшимся показывали театрализованные представления, демонстрирующие культуру и быт гагаузского народа, а также способы производства вина в домашних условиях.
В 2021 году традиционный День вина не отмечали и в Кишиневе - также из-за коронавирусных ограничений.