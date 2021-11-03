https://ru.sputnik.md/20211103/vadim-cheban-vse-ponimayut-chto-vopros-s-dolgom-pridnestrovya-za-gaz-nado-reshat-46147680.html

Вадим Чебан: "Все понимают, что вопрос с долгом Приднестровья за газ надо решать"

Вадим Чебан: "Все понимают, что вопрос с долгом Приднестровья за газ надо решать"

Вадим Чебан рассказал о возможных решениях в теме долгов за газ

2021-11-03T20:40+0200

2021-11-03T20:40+0200

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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Вопрос об исторических долгах Приднестровья на газ не рассматривался на переговорах представителей Молдовы с Газпромом" в октябре 2021 года. Однако все стороны переговоров понимают, что проблему надо решать.Об этом в среду в телевизионном эфире заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.Отвечая на вопрос ведущей, Чебан сообщил, что "Молдовагаз" сформулировал предложения о том, как урегулировать вопрос об исторических долгах, в том числе и Левобережья.Председатель правления "Молдовагаза" подтвердил, что проблема сохраняется, так как Молдавская ГРЭС в Кучурганах продолжает потреблять значительные объемы газа и является системообразующей для энергетики Молдовы.Сегодня такая ситуация, что в электроэнергетике мы без Молдавской ГРЭС не можем обойтись, и технически, и по ценовой составляющей. Такова нынешняя данность, — сказал Чебан. "Если однажды будет построена высоковольтная ЛЭП, соединяющая нас с Румынией, рынок себя покажет. Но сегодня ситуация такова, что или работать по существующей схеме, или идти на Украину и покупать в три раза дороже. Тридцать лет мы варимся в этом котле", — заметил глава "Молдовагаза".Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211103/tseny-gaz-moldova-46103121.html

https://ru.sputnik.md/20211102/na-provedenie-audita-v-moldovagaze-est-okolo-pyati-mesyatsev--spynu-46119650.html

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