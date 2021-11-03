https://ru.sputnik.md/20211103/vadim-cheban-vse-ponimayut-chto-vopros-s-dolgom-pridnestrovya-za-gaz-nado-reshat-46147680.html
Вадим Чебан: "Все понимают, что вопрос с долгом Приднестровья за газ надо решать"
Вадим Чебан: "Все понимают, что вопрос с долгом Приднестровья за газ надо решать"
Вадим Чебан рассказал о возможных решениях в теме долгов за газ
2021-11-03T20:40+0200
2021-11-03T20:40+0200
2021-11-03T20:40+0200
экономика
газпром
молдовагаз
газ
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молдова
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КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Вопрос об исторических долгах Приднестровья на газ не рассматривался на переговорах представителей Молдовы с Газпромом" в октябре 2021 года. Однако все стороны переговоров понимают, что проблему надо решать.Об этом в среду в телевизионном эфире заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.Отвечая на вопрос ведущей, Чебан сообщил, что "Молдовагаз" сформулировал предложения о том, как урегулировать вопрос об исторических долгах, в том числе и Левобережья.Председатель правления "Молдовагаза" подтвердил, что проблема сохраняется, так как Молдавская ГРЭС в Кучурганах продолжает потреблять значительные объемы газа и является системообразующей для энергетики Молдовы.Сегодня такая ситуация, что в электроэнергетике мы без Молдавской ГРЭС не можем обойтись, и технически, и по ценовой составляющей. Такова нынешняя данность, — сказал Чебан. "Если однажды будет построена высоковольтная ЛЭП, соединяющая нас с Румынией, рынок себя покажет. Но сегодня ситуация такова, что или работать по существующей схеме, или идти на Украину и покупать в три раза дороже. Тридцать лет мы варимся в этом котле", — заметил глава "Молдовагаза".Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20211103/tseny-gaz-moldova-46103121.html
https://ru.sputnik.md/20211102/na-provedenie-audita-v-moldovagaze-est-okolo-pyati-mesyatsev--spynu-46119650.html
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газпром, молдовагаз, газ, в молдове, молдова
Вадим Чебан: "Все понимают, что вопрос с долгом Приднестровья за газ надо решать"
Глава "Молдовагаза" рассказал о возможных решениях вопроса с урегулированием проблемы газовых долгов Приднестровья.
КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. Вопрос об исторических долгах Приднестровья на газ не рассматривался на переговорах представителей Молдовы с Газпромом" в октябре 2021 года. Однако все стороны переговоров понимают, что проблему надо решать.
Об этом в среду в телевизионном эфире заявил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Отвечая на вопрос ведущей, Чебан сообщил, что "Молдовагаз" сформулировал предложения о том, как урегулировать вопрос об исторических долгах, в том числе и Левобережья.
"Сейчас не могу говорить о деталях этого документа, так как он требует комплексного рассмотрения на уровне всех акционеров. Знаю, что со стороны Приднестровья тоже готовы предложить определенное решение. Не могу сейчас сказать, как это будет выглядеть, но все стороны понимают, что этот вопрос надо решать", — сказал Вадим Чебан.
Председатель правления "Молдовагаза" подтвердил, что проблема сохраняется, так как Молдавская ГРЭС в Кучурганах продолжает потреблять значительные объемы газа и является системообразующей для энергетики Молдовы.
Сегодня такая ситуация, что в электроэнергетике мы без Молдавской ГРЭС не можем обойтись, и технически, и по ценовой составляющей. Такова нынешняя данность, — сказал Чебан. "Если однажды будет построена высоковольтная ЛЭП, соединяющая нас с Румынией, рынок себя покажет. Но сегодня ситуация такова, что или работать по существующей схеме, или идти на Украину и покупать в три раза дороже. Тридцать лет мы варимся в этом котле", — заметил глава "Молдовагаза".
Газовый кризис в Молдове
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли
.
В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.
Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".