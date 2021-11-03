Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211103/vaktsinatsiya-personal-parlament-46128735.html
Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию персонала парламента
Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию персонала парламента
Еще несколько десятков сотрудников парламента не прошли вакцинацию, чтобы облегчить процесс было принято пригласить врачей.
2021-11-03T11:19+0200
2021-11-03T11:24+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
парламент
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45768441_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1ab9de9d2377e539486f107864a5eeaa.jpg
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию сотрудников законодательного органа, об этом сообщили в руководстве парламента.В среду председатель парламента Молдовы Игорь Гросу и депутат Адриан Белый пригласили сотрудников секретариата парламента на обсуждение необходимости иммунизации против COVID-19.Бывший руководитель отделения анестезии и интенсивной терапии Института неотложной медицины, врач реаниматолог и анестезиолог Адриан Белый ответил на вопросы о пользе вакцинации и рисках для тех, кто не будет иммунизирован. Он выразил полную готовность дать совет сотрудникам парламента по применению вакцин.На данный момент из 358 сотрудников секретариата парламента 75 не прошли вакцинацию от коронавируса. Одна из названных причин – плотный график работы.Таким образом, чтобы облегчить процесс иммунизации, его организуют на рабочем месте с помощью мобильной бригады медиков.
https://ru.sputnik.md/20211028/chetverti-sotrudniki-parlament-moldova-vaccina-covid-45975173.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45768441_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a63bba880a14516027fa64b2d324033e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, парламент, вакцинация

Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию персонала парламента

11:19 03.11.2021 (обновлено: 11:24 03.11.2021)
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы
Заседание парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Несколько десятков сотрудников парламента все еще не привились от коронавируса.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию сотрудников законодательного органа, об этом сообщили в руководстве парламента.
В среду председатель парламента Молдовы Игорь Гросу и депутат Адриан Белый пригласили сотрудников секретариата парламента на обсуждение необходимости иммунизации против COVID-19.
Бывший руководитель отделения анестезии и интенсивной терапии Института неотложной медицины, врач реаниматолог и анестезиолог Адриан Белый ответил на вопросы о пользе вакцинации и рисках для тех, кто не будет иммунизирован. Он выразил полную готовность дать совет сотрудникам парламента по применению вакцин.
На данный момент из 358 сотрудников секретариата парламента 75 не прошли вакцинацию от коронавируса. Одна из названных причин – плотный график работы.
Таким образом, чтобы облегчить процесс иммунизации, его организуют на рабочем месте с помощью мобильной бригады медиков.
Igor Grosu și Ludovic Orban - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
Общество
Четверть сотрудников парламента Молдовы не прошли вакцинацию от COVID
28 октября, 12:47
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:19Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию персонала парламента
10:47Майя Санду обсудила с Ангелой Меркель вопрос газоснабжения Молдовы
10:21Где в Кишиневе 3 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:59Селфи Видаля, заявления Вернидуба и Атанасиадиаса, Индзаги и фанаты
09:31Смертельное ДТП в Кишиневе: авто влетело в столб
09:07Мир за сутки: первые в плей-офф ЛЧ, изменения в Facebook и ситуация с COVID
09:00Зубец: ЕС проигнорировал газовый кризис в Молдове
08:30Цены на газ, и почему Молдова оказалась в "экономической яме"
08:00Кожокару: честный экзамен на права водителя – миф или реальность
07:30Санду приветствовала подписание Молдовой Декларации по лесам
07:00Самый точный прогноз погоды: ноябрь радует теплом
00:02Погодные рекорды Молдовы 3 ноября
ВчераРебрендинг Facebook не обрадовал 40% американцев - опрос
ВчераПоддельные сертификаты о вакцинации в ЕС беспокоят Европарламент
ВчераВ Греции ужесточают ограничения для непривитых от коронавируса
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро снова растут в цене
ВчераТариф на газ для потребителей вырастет - Вадим Чебан
ВчераИндзаги – о стадионе "Шерифа": отличное сооружение с прекрасным полем
ВчераВ Кишиневе встретились представители МИДЕИ и МИД России
ВчераПутин рассказал, сколько беспилотников есть на вооружении армии России