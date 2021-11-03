https://ru.sputnik.md/20211103/vaktsinatsiya-personal-parlament-46128735.html
Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию персонала парламента
Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию персонала парламента
Еще несколько десятков сотрудников парламента не прошли вакцинацию, чтобы облегчить процесс было принято пригласить врачей.
2021-11-03T11:19+0200
2021-11-03T11:19+0200
2021-11-03T11:24+0200
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
парламент
вакцинация
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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию сотрудников законодательного органа, об этом сообщили в руководстве парламента.В среду председатель парламента Молдовы Игорь Гросу и депутат Адриан Белый пригласили сотрудников секретариата парламента на обсуждение необходимости иммунизации против COVID-19.Бывший руководитель отделения анестезии и интенсивной терапии Института неотложной медицины, врач реаниматолог и анестезиолог Адриан Белый ответил на вопросы о пользе вакцинации и рисках для тех, кто не будет иммунизирован. Он выразил полную готовность дать совет сотрудникам парламента по применению вакцин.На данный момент из 358 сотрудников секретариата парламента 75 не прошли вакцинацию от коронавируса. Одна из названных причин – плотный график работы.Таким образом, чтобы облегчить процесс иммунизации, его организуют на рабочем месте с помощью мобильной бригады медиков.
https://ru.sputnik.md/20211028/chetverti-sotrudniki-parlament-moldova-vaccina-covid-45975173.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, парламент, вакцинация
Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию персонала парламента
11:19 03.11.2021 (обновлено: 11:24 03.11.2021)
Несколько десятков сотрудников парламента все еще не привились от коронавируса.
КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию сотрудников законодательного органа, об этом сообщили в руководстве парламента.
В среду председатель парламента Молдовы Игорь Гросу и депутат Адриан Белый пригласили сотрудников секретариата парламента на обсуждение необходимости иммунизации против COVID-19.
Бывший руководитель отделения анестезии и интенсивной терапии Института неотложной медицины, врач реаниматолог и анестезиолог Адриан Белый ответил на вопросы о пользе вакцинации и рисках для тех, кто не будет иммунизирован. Он выразил полную готовность дать совет сотрудникам парламента по применению вакцин.
На данный момент из 358 сотрудников секретариата парламента 75 не прошли вакцинацию от коронавируса. Одна из названных причин – плотный график работы.
Таким образом, чтобы облегчить процесс иммунизации, его организуют на рабочем месте с помощью мобильной бригады медиков.