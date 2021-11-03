https://ru.sputnik.md/20211103/vaktsinatsiya-personal-parlament-46128735.html

Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию персонала парламента

Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию персонала парламента

Еще несколько десятков сотрудников парламента не прошли вакцинацию, чтобы облегчить процесс было принято пригласить врачей.

2021-11-03T11:19+0200

2021-11-03T11:19+0200

2021-11-03T11:24+0200

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

парламент

вакцинация

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КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. Мобильная бригада врачей проведет вакцинацию сотрудников законодательного органа, об этом сообщили в руководстве парламента.В среду председатель парламента Молдовы Игорь Гросу и депутат Адриан Белый пригласили сотрудников секретариата парламента на обсуждение необходимости иммунизации против COVID-19.Бывший руководитель отделения анестезии и интенсивной терапии Института неотложной медицины, врач реаниматолог и анестезиолог Адриан Белый ответил на вопросы о пользе вакцинации и рисках для тех, кто не будет иммунизирован. Он выразил полную готовность дать совет сотрудникам парламента по применению вакцин.На данный момент из 358 сотрудников секретариата парламента 75 не прошли вакцинацию от коронавируса. Одна из названных причин – плотный график работы.Таким образом, чтобы облегчить процесс иммунизации, его организуют на рабочем месте с помощью мобильной бригады медиков.

https://ru.sputnik.md/20211028/chetverti-sotrudniki-parlament-moldova-vaccina-covid-45975173.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, парламент, вакцинация