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Селфи Видаля, заявления Вернидуба и Атанасиадиаса, Индзаги и фанаты
Селфи Видаля, заявления Вернидуба и Атанасиадиаса, Индзаги и фанаты
Мнения тренеров и фанатов о матче "Шериф" – "Интер" в Тирасполе 3 ноября 2021 года
2021-11-03T09:59+0200
2021-11-03T11:04+0200
спорт
в молдове
молдова
фк "шериф"
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" в среду предпримет вторую попытку обыграть миланский "Интер" в Лиге чемпионов – две недели назад желто-черные уступили итальянскому клубу со счетом 1:3. Вокруг матча в Тирасполе разгорается ажиотаж."Интер". ЗнакомствоЧемпион Италии провел официальную предматчевую тренировку дома, в Милане. В Тирасполь итальянские "любимчики" (прозвище клуба) прибыли во вторник уже затемно. Из кишиневского аэропорта – сразу на стадион. Гости выглядели спокойно, по полю "Шерифа" вальяжно прогуливались группами. В единственной шумной компании был замечен Артуро Видаль.Король ирокеза в свой Инстаграм запостил селфи со стадиона в Тирасполе. Автор одного из трех голов "Шерифу" на "Сан-Сиро " был тверд и лаконичен: "ready" ("готовы"), – написал Видаль на своей странице.Надежды и потери "Шерифа"О боевой готовности заявили "онлайн" и "желто-черные". На предматчевой "удаленке" греческий голкипер Георгиос Атанасиадиас, он же властелин сэйвов, признался, что давно в строю."Мы хорошо подготовились к матчу, изучили "Интер" и готовы к поединку. Да, я пропустил матч в Милане, но сейчас чувствую себя хорошо. Всю неделю работал с командой. Я готов к игре", – заявил на предматчевой пресс-конференции Атанасиадиас.Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, в свою очередь, отметил, что его команда провела работу над ошибками при "стандартах", допущенных в первом матче. Вернидуб выразил уверенность в своих футболистах, включая Бруно и Да Силву.Однако потери в составе "Шерифа" все же есть. Не помогут тираспольчанам в домашнем матче с "Интером" Бобан Николов, Мусса Киабу и Момо Янсане.Комментарии и поступки ИндзагиВ своей команде уверен и Симоне Индзаги. Заклинатель итальянских "змей" дал понять: он прекрасно знает, под какую дудку танцуют его футболисты."Дома у нас были две очень хорошие игры, где у меня была возможность менять игроков. Это лучший вариант для тренера - видеть, что много футболистов меняется, а команда все равно побеждает. С "Шерифом" у нас решающий, важный матч, в котором мы должны показать, что мы сильная команда", - заявил Индзаги.Легенда итальянского футбола рассыпался в комплиментах стадиону "Шериф", назвав его "отличным сооружением с прекрасным полем", и поразил своим благородством фанов."Мы встретили Симоне Индзаги возле кафе у гостиницы, в которой "Интер" остановился. Это было уже поздно вечером. Итальянец встретился с нами взглядом и сам предложил сфотографироваться. Представляете? Можно сказать, это была его инициатива. Это удивительно", - сказал фанат "Интера" Денис Яковенко.Ставки и прогнозыНесмотря на поражение в первом матче, чемпион Молдовы по-прежнему держит в страхе клубы европейской футбольной элиты: команда Вернидуба после половины проведенных на групповой стадии игр все еще возглавляет квартет D. Однако по коэффициентам букмекеров, фаворит – итальянский клуб. Как бы ни сложилась игра, и "Шериф", и "Интер" сохранят шансы на выход из группы.Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Интером" начнется 3 ноября в 22.00 по кишиневскому времени.Две недели назад на "Сан-Сиро" "Интер" обыграл "Шериф" со счетом 3:1. Ответный поединок состоится в Тирасполе 3 ноября. Начало матча в 22.00.
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Селфи Видаля, заявления Вернидуба и Атанасиадиаса, Индзаги и фанаты

09:59 03.11.2021 (обновлено: 11:04 03.11.2021)
© Photo : FC Sheriff"Интер" познакомился со стадионом в Тирасполе
Интер познакомился со стадионом в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
© Photo : FC Sheriff
Ажиотаж вокруг матча группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Интером" разгорается в Тирасполе.
ТИРАСПОЛЬ, 3 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тираспольский "Шериф" в среду предпримет вторую попытку обыграть миланский "Интер" в Лиге чемпионов – две недели назад желто-черные уступили итальянскому клубу со счетом 1:3. Вокруг матча в Тирасполе разгорается ажиотаж.

"Интер". Знакомство

Чемпион Италии провел официальную предматчевую тренировку дома, в Милане. В Тирасполь итальянские "любимчики" (прозвище клуба) прибыли во вторник уже затемно. Из кишиневского аэропорта – сразу на стадион. Гости выглядели спокойно, по полю "Шерифа" вальяжно прогуливались группами. В единственной шумной компании был замечен Артуро Видаль.
© Sputnik / Sorokopud Julia"Интер" познакомился со стадионом в Тирасполе
Интер познакомился со стадионом в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
"Интер" познакомился со стадионом в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
Король ирокеза в свой Инстаграм запостил селфи со стадиона в Тирасполе. Автор одного из трех голов "Шерифу" на "Сан-Сиро " был тверд и лаконичен: "ready" ("готовы"), – написал Видаль на своей странице.
© Screenshot / Instagram / Arturo VidalАртуро Видаль на стадионе "Шериф"
Артуро Видаль на стадионе Шериф - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
Артуро Видаль на стадионе "Шериф"
© Screenshot / Instagram / Arturo Vidal

Надежды и потери "Шерифа"

О боевой готовности заявили "онлайн" и "желто-черные". На предматчевой "удаленке" греческий голкипер Георгиос Атанасиадиас, он же властелин сэйвов, признался, что давно в строю.
"Мы хорошо подготовились к матчу, изучили "Интер" и готовы к поединку. Да, я пропустил матч в Милане, но сейчас чувствую себя хорошо. Всю неделю работал с командой. Я готов к игре", – заявил на предматчевой пресс-конференции Атанасиадиас.
© Sputnik / Sorokopud Juliaоткрытая тренировка "Шерифа"
открытая тренировка Шерифа - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
открытая тренировка "Шерифа"
© Sputnik / Sorokopud Julia
Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб, в свою очередь, отметил, что его команда провела работу над ошибками при "стандартах", допущенных в первом матче. Вернидуб выразил уверенность в своих футболистах, включая Бруно и Да Силву.

"Яхшибоев – в полной боевой готовности, чтобы выйти в старте. Бруно, надеюсь, тоже в обойме. Он уже тренируется с командой. Но выйдет он в старте или со скамейки запасных, мы еще подумаем. В Да Силве я уверен на 100%", – отметил Вернидуб.

Однако потери в составе "Шерифа" все же есть. Не помогут тираспольчанам в домашнем матче с "Интером" Бобан Николов, Мусса Киабу и Момо Янсане.

Комментарии и поступки Индзаги

В своей команде уверен и Симоне Индзаги. Заклинатель итальянских "змей" дал понять: он прекрасно знает, под какую дудку танцуют его футболисты.
"Дома у нас были две очень хорошие игры, где у меня была возможность менять игроков. Это лучший вариант для тренера - видеть, что много футболистов меняется, а команда все равно побеждает. С "Шерифом" у нас решающий, важный матч, в котором мы должны показать, что мы сильная команда", - заявил Индзаги.
Легенда итальянского футбола рассыпался в комплиментах стадиону "Шериф", назвав его "отличным сооружением с прекрасным полем", и поразил своим благородством фанов.
"Мы встретили Симоне Индзаги возле кафе у гостиницы, в которой "Интер" остановился. Это было уже поздно вечером. Итальянец встретился с нами взглядом и сам предложил сфотографироваться. Представляете? Можно сказать, это была его инициатива. Это удивительно", - сказал фанат "Интера" Денис Яковенко.
© Photo : предоставил Денис ЯковенкоИндзаги с фанатами
Индзаги с фанатами - Sputnik Молдова, 1920, 03.11.2021
Индзаги с фанатами
© Photo : предоставил Денис Яковенко

Ставки и прогнозы

Несмотря на поражение в первом матче, чемпион Молдовы по-прежнему держит в страхе клубы европейской футбольной элиты: команда Вернидуба после половины проведенных на групповой стадии игр все еще возглавляет квартет D. Однако по коэффициентам букмекеров, фаворит – итальянский клуб. Как бы ни сложилась игра, и "Шериф", и "Интер" сохранят шансы на выход из группы.

"Я думаю, что "Шериф" – отличная команда с самого становления. Но в этом сезоне ваш клуб сотворил невероятное – обыграл мадридский "Реал". Наверное, тот, кто поставил один доллар или евро на ту игру, стал богатым человеком. Да, у вас большие шансы. "Шериф" способен удивить", - говорит итальянский репортер La Repubblica Франческо Варни.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Интером" начнется 3 ноября в 22.00 по кишиневскому времени.
Две недели назад на "Сан-Сиро" "Интер" обыграл "Шериф" со счетом 3:1. Ответный поединок состоится в Тирасполе 3 ноября. Начало матча в 22.00.
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