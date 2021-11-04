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Парламент Молдовы собрался на заседание
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Политика
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Адриан Лебединский стал депутатом вместо Игоря Додона
Адриан Лебединский стал депутатом вместо Игоря Додона
Вместо Игоря Додона депутатом парламента Молдовы стал Адриан Лебединский
2021-11-04T12:30+0200
2021-11-04T12:37+0200
политика
игорь додон
парламент
адриан лебединский
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Конституционный суд утвердил мандат нового депутата парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) Адриана Лебединского. В парламенте Лебединский занял место экс-президента Игоря Додона, который ранее сложил свой мандат. Лебединский шел следующим по списку БКиС после тех депутатов блока, которые уже вошли в состав парламента.Лебединский уже был депутатом по спискам Партии социалистов, он возглавлял комиссию по культуре, науке, образованию, молодежи, спорту и СМИ в парламенте прошлого созыва. Ранее он работал в уголовном розыске муниципальной полиции Кишинева, затем занимался адвокатской деятельностью.Отставка Игоря Додона была одобрена парламентом 28 октября.
https://ru.sputnik.md/20211028/dodon-ofitsialno-pokinul-parlament-moldovy-45976971.html
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игорь додон, парламент, адриан лебединский, в молдове, молдова

Адриан Лебединский стал депутатом вместо Игоря Додона

12:30 04.11.2021 (обновлено: 12:37 04.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariАдриан Лебединский
Адриан Лебединский - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Однопартиец бывшего президента занял место, которое освободилось после отставки Додона.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Конституционный суд утвердил мандат нового депутата парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов (БКиС) Адриана Лебединского.
В парламенте Лебединский занял место экс-президента Игоря Додона, который ранее сложил свой мандат. Лебединский шел следующим по списку БКиС после тех депутатов блока, которые уже вошли в состав парламента.
Лебединский уже был депутатом по спискам Партии социалистов, он возглавлял комиссию по культуре, науке, образованию, молодежи, спорту и СМИ в парламенте прошлого созыва.
Ранее он работал в уголовном розыске муниципальной полиции Кишинева, затем занимался адвокатской деятельностью.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
Общество
Додон официально покинул парламент Молдовы
28 октября, 12:54
Отставка Игоря Додона была одобрена парламентом 28 октября.
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