https://ru.sputnik.md/20211104/covid-19-bystro-rasprostranyaetsya-sredi-pozhilykh-v-evrope-voz-46166156.html
COVID-19 быстро распространяется среди пожилых в Европе - ВОЗ
COVID-19 быстро распространяется среди пожилых в Европе - ВОЗ
Директор Европейского бюро ВОЗ озвучил тревожную статистику: все больше пожилых людей в Европе заболевает COVID-19.
2021-11-04T17:02+0200
2021-11-04T17:02+0200
2021-11-04T17:02+0200
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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе коронавирус особенно быстро распространяется среди пожилого населения, сообщают "Известия" со ссылкой на данные, озвученные в четверг на брифинге директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге.Он сообщил, что в настоящее время 75% летальных исходов приходится на пожилых в возрасте 65 лет и старше. Европейское региональное бюро ВОЗ информирует, что количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое за одну неделю.По мнению Клюге, рост заболеваемости в течение четырех недель подряд объясняется тем, что были ослаблены ограничительные эпидмеры, а также - недостаточным охватом вакцинацией.
https://ru.sputnik.md/20211102/voz-revaktsinatsya-polgoda-46101946.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, воз
COVID-19 быстро распространяется среди пожилых в Европе - ВОЗ
Директор Европейского бюро ВОЗ озвучил тревожную статистику: все больше пожилых людей в Европе заболевает коронавирусом.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik.
По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе коронавирус особенно быстро распространяется среди пожилого населения, сообщают "Известия"
со ссылкой на данные, озвученные в четверг на брифинге директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге.
"Мы видим растущие тенденции во всех возрастных группах. Но наибольшую озабоченность вызывает быстрая передача в пожилых группах населения (с 38 недели), что приводит к увеличению числа смертей людей с тяжелыми заболеваниями", — отметил Клюге.
Он сообщил, что в настоящее время 75% летальных исходов приходится на пожилых в возрасте 65 лет и старше. Европейское региональное бюро ВОЗ информирует, что количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое за одну неделю.
По мнению Клюге, рост заболеваемости в течение четырех недель подряд объясняется тем, что были ослаблены ограничительные эпидмеры, а также - недостаточным охватом вакцинацией.