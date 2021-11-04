Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Парламент Молдовы собрался на заседание
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211104/covid-19-bystro-rasprostranyaetsya-sredi-pozhilykh-v-evrope-voz-46166156.html
COVID-19 быстро распространяется среди пожилых в Европе - ВОЗ
COVID-19 быстро распространяется среди пожилых в Европе - ВОЗ
Директор Европейского бюро ВОЗ озвучил тревожную статистику: все больше пожилых людей в Европе заболевает COVID-19.
2021-11-04T17:02+0200
2021-11-04T17:02+0200
коронавирус
в мире
воз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/0f/30946502_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_7a8aeceb883a9ca2e7266e75a04555c1.jpg
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе коронавирус особенно быстро распространяется среди пожилого населения, сообщают "Известия" со ссылкой на данные, озвученные в четверг на брифинге директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге.Он сообщил, что в настоящее время 75% летальных исходов приходится на пожилых в возрасте 65 лет и старше. Европейское региональное бюро ВОЗ информирует, что количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое за одну неделю.По мнению Клюге, рост заболеваемости в течение четырех недель подряд объясняется тем, что были ослаблены ограничительные эпидмеры, а также - недостаточным охватом вакцинацией.
https://ru.sputnik.md/20211102/voz-revaktsinatsya-polgoda-46101946.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/0f/30946502_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_37111cb8bbf8ae1ca4e6668ea01f0063.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, воз

COVID-19 быстро распространяется среди пожилых в Европе - ВОЗ

17:02 04.11.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПожилые люди во время пандемии
Пожилые люди во время пандемии - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
Директор Европейского бюро ВОЗ озвучил тревожную статистику: все больше пожилых людей в Европе заболевает коронавирусом.
КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе коронавирус особенно быстро распространяется среди пожилого населения, сообщают "Известия" со ссылкой на данные, озвученные в четверг на брифинге директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге.
"Мы видим растущие тенденции во всех возрастных группах. Но наибольшую озабоченность вызывает быстрая передача в пожилых группах населения (с 38 недели), что приводит к увеличению числа смертей людей с тяжелыми заболеваниями", — отметил Клюге.
Он сообщил, что в настоящее время 75% летальных исходов приходится на пожилых в возрасте 65 лет и старше. Европейское региональное бюро ВОЗ информирует, что количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое за одну неделю.
По мнению Клюге, рост заболеваемости в течение четырех недель подряд объясняется тем, что были ослаблены ограничительные эпидмеры, а также - недостаточным охватом вакцинацией.
Вакцинация от кори в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
Коронавирус
В ВОЗ пояснили, кому стоит ревакцинироваться каждые полгода
2 ноября, 13:35
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:02COVID-19 быстро распространяется среди пожилых в Европе - ВОЗ
16:28Комиссия по контролю за процессом реинтеграции Молдовы создана в парламенте
16:02Парламент назначил нового вице-президента Нацбанка
15:32В Кишиневе запущена кампания по стерилизации бездомных кошек
15:02Мировые цены на продовольствие обновили 10-летний рекорд
14:45"Была жесткая игра" — премьер-министр Молдовы о переговорах с "Газпромом"
14:12Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты
14:02Внезапная крупнейшая магнитная буря наблюдается на Земле
13:24Компания "Телерадио-Молдова" опять перешла под контроль парламента
12:59Как ни крути, 1:3: легенды "Интера" и волшебники "Шерифа"
12:30Адриан Лебединский стал депутатом вместо Игоря Додона
12:06Топливо дешевеет дальше: НАРЭ опубликовало максимальные цены
11:35Молдавских военных отправляют в Ливан в составе сил ООН
11:07Парламент Молдовы собрался на заседание
10:58Самые яркие моменты и голы матча "Шериф" – "Интер" в Лиге чемпионов
10:45Майя Санду обратилась к участникам конференции ООН по изменению климата
10:15Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы-2024
09:47Где в Кишиневе 4 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:33Мир за сутки: истребление норок, нехватка мясников и ситуация с COVID
09:04Гол и не только: что связывает Брозовича с Тирасполем