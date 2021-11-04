https://ru.sputnik.md/20211104/covid-19-bystro-rasprostranyaetsya-sredi-pozhilykh-v-evrope-voz-46166156.html

COVID-19 быстро распространяется среди пожилых в Европе - ВОЗ

COVID-19 быстро распространяется среди пожилых в Европе - ВОЗ

Директор Европейского бюро ВОЗ озвучил тревожную статистику: все больше пожилых людей в Европе заболевает COVID-19.

2021-11-04T17:02+0200

2021-11-04T17:02+0200

2021-11-04T17:02+0200

коронавирус

в мире

воз

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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе коронавирус особенно быстро распространяется среди пожилого населения, сообщают "Известия" со ссылкой на данные, озвученные в четверг на брифинге директором Европейского бюро ВОЗ Хансом Клюге.Он сообщил, что в настоящее время 75% летальных исходов приходится на пожилых в возрасте 65 лет и старше. Европейское региональное бюро ВОЗ информирует, что количество госпитализаций увеличилось более чем вдвое за одну неделю.По мнению Клюге, рост заболеваемости в течение четырех недель подряд объясняется тем, что были ослаблены ограничительные эпидмеры, а также - недостаточным охватом вакцинацией.

https://ru.sputnik.md/20211102/voz-revaktsinatsya-polgoda-46101946.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз