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Денис Пушилин дал эксклюзивное интервью Sputnik
Денис Пушилин дал эксклюзивное интервью Sputnik
Глава самопровозглашенной ДНР ответил на вопросы журналиста в интервью для "Sputnik на русском".
2021-11-04T17:08+0200
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Ситуация на востоке Украины остается напряженной уже 7 лет, за это время в регионе накопилось множество проблем. Среди них – отток кадров, вопросы с оформлением документов, перспективы для подрастающего поколения. Эти и другие вопросы в рамках видеоинтервью обсудили корреспондент Sputnik Александр Фомин и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.Военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, власти Украины начали в апреле того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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в мире, политика, видео

Денис Пушилин дал эксклюзивное интервью Sputnik

17:08 04.11.2021
© Sputnik
Глава самопровозглашенной ДНР ответил на вопросы журналиста в интервью для "Sputnik на русском".
Ситуация на востоке Украины остается напряженной уже 7 лет, за это время в регионе накопилось множество проблем. Среди них – отток кадров, вопросы с оформлением документов, перспективы для подрастающего поколения. Эти и другие вопросы в рамках видеоинтервью обсудили корреспондент Sputnik Александр Фомин и глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, власти Украины начали в апреле того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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