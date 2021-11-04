https://ru.sputnik.md/20211104/do-10-noyabrya-v-moldove-budut-utverzhdeny-novye-tarify-na-gaz-46172712.html

До 10 ноября в Молдове будут утверждены новые тарифы на газ

До 10 ноября в Молдове будут утверждены новые тарифы на газ

Новые тарифы для потребителей будут применяться с 1 ноября 2021 года.

2021-11-04T17:55+0200

2021-11-04T17:55+0200

2021-11-04T18:13+0200

нарэ

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алексей миллер

вадим чебан

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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердит новые тарифы на газ для потребителей до 10 ноября. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайному положению. До 5 ноября "Молдовагаз" обязан направить запрос в НАРЭ с целью корректировки цен на поставку природного газа.Новые тарифы будут применяться с 1 ноября 2021 года.В соответствии с решением комиссии, Минтруда и социальной защиты готовит комплекс мер по компенсации счетов за природный газ для некоторых категорий граждан.Члены комиссии также решили, что предприятие "Термоэлектрика" больше не будет использовать мазут в технологическом процессе и вернется к производству тепловой и электрической энергии на основе природного газа.Газовый кризис в МолдовеМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова закупала газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября провели первый раунд переговоров по газовому контракту с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики Николаем Шульгиновым. Достичь соглашения стороны не смогли.В то же время Молдова начала поиск альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову. В понедельник, 25 октября, Молдова совершила первую закупку газа не у "Газпрома": был подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров газа с польской PGNiG. В течение недели Молдова закупала газ также у голландской компании Vitol, швейцарской DXT Commodities и у "Нафтогаза" из Украины.Второй раунд переговоров с "Газпромом" проходил с 27 по 29 октября. На переговорах с главой "Газпрома" Алексеем Миллером Молдову представляли министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан. Сторонам удалось прийти к соглашению о продлении контракта на поставку газа на условиях, предложенных молдавской стороной. Также была достигнута договоренность о проведении аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20211102/ekspert-tarif-gaz-moldova-nizkii-evropa-46112869.html

https://ru.sputnik.md/20211103/glava-moldovagaza-tarif-tochno-budet-vyshe-6-leev-46148133.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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