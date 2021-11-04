https://ru.sputnik.md/20211104/dvoe-zhiteley-belts-naydeny-ubitymi-v-feleshtskom-rayone-46177049.html
Двое жителей Бельц найдены убитыми в Фэлештском районе
Двое жителей Бельц найдены убитыми в Фэлештском районе
Полиция открыла уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тел погибших.
2021-11-04T20:40+0200
2021-11-04T20:40+0200
2021-11-04T20:40+0200
бельцы
полиция
убийство
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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Полиция обнаружила в лесополосе у села Хилиуцы Фэлештского района тела двух мужчин 25 и 26 лет, жителей Бельц, с признаками насильственной смерти и пыток.На данный момент правоохранительные органы принимают все необходимые меры для выявления лиц, предположительно совершивших преступление.По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
бельцы, полиция, убийство
Двое жителей Бельц найдены убитыми в Фэлештском районе
По факту обнаружения тел полиция открыла уголовное дело об убийстве.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Полиция обнаружила в лесополосе у села Хилиуцы Фэлештского района тела двух мужчин 25 и 26 лет, жителей Бельц, с признаками насильственной смерти и пыток.
"Прибывшая на место происшествия полиция вместе с судебно-медицинским экспертом после первичного осмотра обнаружила на телах видимые признаки насильственной смерти, характерные для пыток", - говорится в сообщении полиции.
На данный момент правоохранительные органы принимают все необходимые меры для выявления лиц, предположительно совершивших преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.