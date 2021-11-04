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Двое жителей Бельц найдены убитыми в Фэлештском районе
Двое жителей Бельц найдены убитыми в Фэлештском районе
Полиция открыла уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тел погибших.
2021-11-04T20:40+0200
2021-11-04T20:40+0200
бельцы
полиция
убийство
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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Полиция обнаружила в лесополосе у села Хилиуцы Фэлештского района тела двух мужчин 25 и 26 лет, жителей Бельц, с признаками насильственной смерти и пыток.На данный момент правоохранительные органы принимают все необходимые меры для выявления лиц, предположительно совершивших преступление.По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Евгений Чебан
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бельцы, полиция, убийство

Двое жителей Бельц найдены убитыми в Фэлештском районе

20:40 04.11.2021
© Sputnik / Mihai Carausдоступ запрещен полиция
доступ запрещен полиция - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
По факту обнаружения тел полиция открыла уголовное дело об убийстве.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Полиция обнаружила в лесополосе у села Хилиуцы Фэлештского района тела двух мужчин 25 и 26 лет, жителей Бельц, с признаками насильственной смерти и пыток.
"Прибывшая на место происшествия полиция вместе с судебно-медицинским экспертом после первичного осмотра обнаружила на телах видимые признаки насильственной смерти, характерные для пыток", - говорится в сообщении полиции.
На данный момент правоохранительные органы принимают все необходимые меры для выявления лиц, предположительно совершивших преступление.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
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