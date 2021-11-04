https://ru.sputnik.md/20211104/dvoe-zhiteley-belts-naydeny-ubitymi-v-feleshtskom-rayone-46177049.html

Двое жителей Бельц найдены убитыми в Фэлештском районе

Двое жителей Бельц найдены убитыми в Фэлештском районе

Полиция открыла уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тел погибших.

2021-11-04T20:40+0200

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бельцы

полиция

убийство

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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Полиция обнаружила в лесополосе у села Хилиуцы Фэлештского района тела двух мужчин 25 и 26 лет, жителей Бельц, с признаками насильственной смерти и пыток.На данный момент правоохранительные органы принимают все необходимые меры для выявления лиц, предположительно совершивших преступление.По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

бельцы

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

бельцы, полиция, убийство