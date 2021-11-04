Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211104/gol-brozovich-tiraspol-46155064.html
Гол и не только: что связывает Брозовича с Тирасполем
Гол и не только: что связывает Брозовича с Тирасполем
Полузащитник "Интера" Брозович открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Шерифом" и стал лучшим игроком матча по версии УЕФА
2021-11-04T09:04+0200
2021-11-04T09:04+0200
спорт
молдова
тирасполь
фк "шериф"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0a/43784548_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_2c0907985c15b5152f3030cc8aea1e35.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Полузащитник "Интера" Марцело Брозович открыл счет в ответной встрече группового этапа Лиги чемпионов с "Шерифом" и стал лучшим игроком матча по версии УЕФА. Одним из первых Брозовича поздравил бывший наставник тираспольского клуба Зоран Зекич."Я спросил его: чего ты пять лет ждал? Почему только сейчас забил в Лиге чемпионов? Я зол на него и счастлив одновременно. Очень рад, что Марцело забил на поле, где я несколько лет играл с "Шерифом". Он мне еще за день до матча выслал фото со стадиона в Тирасполе. Написал, что до моего поля добрался", – сказал корреспонденту Sputnik Молдова Зоран Зекич.С Брозовичем хорватский тренер дружит более десяти лет. Зекич объяснил, что связывает его с футболистом "Интера".Брозович забил мяч в ворота "Шерифа" на 54-й минуте матча, а после финального свистка праздновал победу своей команды со счетом 1:3."Теперь мы хозяева своей судьбы. Единственное, что сегодня имело значение, – победа. Мы играли хорошо и крайне редко в чем-то уступали "Шерифу". Мы все довольны. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения и еще быстрее разыгрывать мяч, заверив в том, что мы обязательно забьем", – приводит слова Брозовича официальный сайт УЕФА."Интер" в двух матчах обыграл "Шериф" с одинаковым счетом (3:1) и стал первым европейским клубом, который отобрал очки у чемпиона Молдовы в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
https://ru.sputnik.md/20211104/vernidub-porazhenii-sherifa-lige-chempionov-pomeshali-oshibki-46151399.html
молдова
тирасполь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0a/43784548_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a3269726a7df93d50d550c95cd861228.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, тирасполь, фк "шериф"

Гол и не только: что связывает Брозовича с Тирасполем

09:04 04.11.2021
© Sputnik / Sorokopud JuliaСтадион "Шериф"
Стадион Шериф - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
"Шериф" – особенный стадион для полузащитника "Интера" Марцело Брозовича: с ним связаны и первый гол в Лиге чемпионов, и дружба. Sputnik узнал, кому хорват отправил свои первые фото из Тирасполя.
ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Полузащитник "Интера" Марцело Брозович открыл счет в ответной встрече группового этапа Лиги чемпионов с "Шерифом" и стал лучшим игроком матча по версии УЕФА. Одним из первых Брозовича поздравил бывший наставник тираспольского клуба Зоран Зекич.
© Photo : F.C. Internazionale MilanoМарцело Брозович
Марцело Брозович - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Марцело Брозович
© Photo : F.C. Internazionale Milano
"Я спросил его: чего ты пять лет ждал? Почему только сейчас забил в Лиге чемпионов? Я зол на него и счастлив одновременно. Очень рад, что Марцело забил на поле, где я несколько лет играл с "Шерифом". Он мне еще за день до матча выслал фото со стадиона в Тирасполе. Написал, что до моего поля добрался", – сказал корреспонденту Sputnik Молдова Зоран Зекич.
© Photo : ФК "Шериф"Зоран Зекич
Зоран Зекич - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Зоран Зекич
© Photo : ФК "Шериф"
С Брозовичем хорватский тренер дружит более десяти лет. Зекич объяснил, что связывает его с футболистом "Интера".

"Когда Марцело было 16 лет, его папа попросил меня позаниматься с ним индивидуально. Мы работали два-три раза в неделю. И сейчас у меня душа радуется, когда смотрю, что он играет на таком уровне", – отметил Зекич.

Брозович забил мяч в ворота "Шерифа" на 54-й минуте матча, а после финального свистка праздновал победу своей команды со счетом 1:3.
"Теперь мы хозяева своей судьбы. Единственное, что сегодня имело значение, – победа. Мы играли хорошо и крайне редко в чем-то уступали "Шерифу". Мы все довольны. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения и еще быстрее разыгрывать мяч, заверив в том, что мы обязательно забьем", – приводит слова Брозовича официальный сайт УЕФА.
"Интер" в двух матчах обыграл "Шериф" с одинаковым счетом (3:1) и стал первым европейским клубом, который отобрал очки у чемпиона Молдовы в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
Тренер ФК Шериф Юрий Вернидуб - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Спорт
Вернидуб - о поражении "Шерифа" в Лиге чемпионов: помешали индивидуальные ошибки
00:50
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:04Гол и не только: что связывает Брозовича с Тирасполем
09:00Урсу: культура – мост, который объединяет народы
08:38Законодательство Молдовы будет изменено для обеспечения энергобезопасности
08:30Справляется ли правительство Натальи Гаврилицы с обязанностями
08:00Мидриган: "Без "желтого билета" у тебя мало шансов"
07:30Посол России в Молдове поздравил соотечественников с Днем народного единства
07:00Самый точный прогноз погоды: еще один теплый ноябрьский день
00:50Вернидуб - о поражении "Шерифа" в Лиге чемпионов: помешали индивидуальные ошибки
00:10Красносельский – о матче "Шериф" – "Интер": игра была честная и яркая
00:05Погодные рекорды Молдовы 4 ноября
Вчера"Шериф" проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов
ВчераЦены на товары Ikea могут вырасти впервые с 2019 года
Вчера"Шериф" и "Интер" после первого тайма играют вничью в Лиге чемпионов
ВчераБилл Гейтс устроил вечеринку на "вредной" яхте, чтобы помочь планете
ВчераПравительство Молдовы одобрило предоставление выходных для вакцинации от COVID
ВчераПоставщика психотропных препаратов экстрадировали в Молдову из Франции
ВчераМолдова и НАТО договорились наращивать военный потенциал
ВчераГлава "Молдовагаза": "Тариф точно будет выше 6 леев"
ВчераКурс валют на четверг: доллар стремится вверх, а евро отступает
ВчераГраждане Молдовы, работающие в Греции и Италии, смогут получать там пенсии