https://ru.sputnik.md/20211104/gol-brozovich-tiraspol-46155064.html

Гол и не только: что связывает Брозовича с Тирасполем

Гол и не только: что связывает Брозовича с Тирасполем

Полузащитник "Интера" Брозович открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Шерифом" и стал лучшим игроком матча по версии УЕФА

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спорт

молдова

тирасполь

фк "шериф"

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ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Полузащитник "Интера" Марцело Брозович открыл счет в ответной встрече группового этапа Лиги чемпионов с "Шерифом" и стал лучшим игроком матча по версии УЕФА. Одним из первых Брозовича поздравил бывший наставник тираспольского клуба Зоран Зекич."Я спросил его: чего ты пять лет ждал? Почему только сейчас забил в Лиге чемпионов? Я зол на него и счастлив одновременно. Очень рад, что Марцело забил на поле, где я несколько лет играл с "Шерифом". Он мне еще за день до матча выслал фото со стадиона в Тирасполе. Написал, что до моего поля добрался", – сказал корреспонденту Sputnik Молдова Зоран Зекич.С Брозовичем хорватский тренер дружит более десяти лет. Зекич объяснил, что связывает его с футболистом "Интера".Брозович забил мяч в ворота "Шерифа" на 54-й минуте матча, а после финального свистка праздновал победу своей команды со счетом 1:3."Теперь мы хозяева своей судьбы. Единственное, что сегодня имело значение, – победа. Мы играли хорошо и крайне редко в чем-то уступали "Шерифу". Мы все довольны. В перерыве тренер сказал нам, что надо набраться терпения и еще быстрее разыгрывать мяч, заверив в том, что мы обязательно забьем", – приводит слова Брозовича официальный сайт УЕФА."Интер" в двух матчах обыграл "Шериф" с одинаковым счетом (3:1) и стал первым европейским клубом, который отобрал очки у чемпиона Молдовы в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

https://ru.sputnik.md/20211104/vernidub-porazhenii-sherifa-lige-chempionov-pomeshali-oshibki-46151399.html

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молдова, тирасполь, фк "шериф"