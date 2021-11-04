Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Парламент Молдовы собрался на заседание
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова, 1920
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211104/kishinev-kampaniya-sterilizatsia-bezdomnykh-koshek-46158908.html
В Кишиневе запущена кампания по стерилизации бездомных кошек
В Кишиневе запущена кампания по стерилизации бездомных кошек
Проект инициирован примэрией Кишинева при участии зоозащитников
2021-11-04T15:32+0200
2021-11-04T15:32+0200
кошки
бродячие животные
мэрия кишинева
новости кишинева
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45270499_0:49:3155:1824_1920x0_80_0_0_b450cc251311b1b88282a81480ae5be2.jpg
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В столице начинается кампания по бесплатной стерилизации бездомных кошек. Проект разработан муниципальным отделом контроля и защиты животных, в его реализации примут участие кишиневские организации зоозащитников.Кампания проводится не в первый раз, в этому году предусмотрена стерилизация 400 животных. Стерилизация будет проводиться по предварительной регистрации, с одного двора принимаются не более двух кошек.Кроме того, доставленных в ветеринарные учреждения кошек будут вакцинировать от бешенства и микрочипировать. На ухо животного нанесут специальную метку о стерилизации.
https://ru.sputnik.md/20210828/nadoevshaya-igrushka-ekzotika-zhivotnye-ulitsa-video-44279516.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45270499_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_568823c9e2ca1358fb9d3a2b33d0183a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кошки, бродячие животные, мэрия кишинева, в молдове, молдова

В Кишиневе запущена кампания по стерилизации бездомных кошек

15:32 04.11.2021
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкКот
Кот - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Проект разработан мэрией столицы и будет реализован при участии организаций зоозащитников.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В столице начинается кампания по бесплатной стерилизации бездомных кошек. Проект разработан муниципальным отделом контроля и защиты животных, в его реализации примут участие кишиневские организации зоозащитников.
Кампания проводится не в первый раз, в этому году предусмотрена стерилизация 400 животных. Стерилизация будет проводиться по предварительной регистрации, с одного двора принимаются не более двух кошек.
Кроме того, доставленных в ветеринарные учреждения кошек будут вакцинировать от бешенства и микрочипировать. На ухо животного нанесут специальную метку о стерилизации.
Как экзотические животные попадают в Кишиневский зоопарк - Sputnik Молдова, 1920, 28.08.2021
Видео
Надоевшая игрушка: что происходит с экзотическими животными, выброшенными на улицу
28 августа, 17:40
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:02COVID-19 быстро распространяется среди пожилых в Европе - ВОЗ
16:28Комиссия по контролю за процессом реинтеграции Молдовы создана в парламенте
16:02Парламент назначил нового вице-президента Нацбанка
15:32В Кишиневе запущена кампания по стерилизации бездомных кошек
15:02Мировые цены на продовольствие обновили 10-летний рекорд
14:45"Была жесткая игра" — премьер-министр Молдовы о переговорах с "Газпромом"
14:12Парламент утвердил назначение двух судей Высшей судебной палаты
14:02Внезапная крупнейшая магнитная буря наблюдается на Земле
13:24Компания "Телерадио-Молдова" опять перешла под контроль парламента
12:59Как ни крути, 1:3: легенды "Интера" и волшебники "Шерифа"
12:30Адриан Лебединский стал депутатом вместо Игоря Додона
12:06Топливо дешевеет дальше: НАРЭ опубликовало максимальные цены
11:35Молдавских военных отправляют в Ливан в составе сил ООН
11:07Парламент Молдовы собрался на заседание
10:58Самые яркие моменты и голы матча "Шериф" – "Интер" в Лиге чемпионов
10:45Майя Санду обратилась к участникам конференции ООН по изменению климата
10:15Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы-2024
09:47Где в Кишиневе 4 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:33Мир за сутки: истребление норок, нехватка мясников и ситуация с COVID
09:04Гол и не только: что связывает Брозовича с Тирасполем