https://ru.sputnik.md/20211104/kishinev-kampaniya-sterilizatsia-bezdomnykh-koshek-46158908.html

В Кишиневе запущена кампания по стерилизации бездомных кошек

В Кишиневе запущена кампания по стерилизации бездомных кошек

Проект инициирован примэрией Кишинева при участии зоозащитников

2021-11-04T15:32+0200

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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В столице начинается кампания по бесплатной стерилизации бездомных кошек. Проект разработан муниципальным отделом контроля и защиты животных, в его реализации примут участие кишиневские организации зоозащитников.Кампания проводится не в первый раз, в этому году предусмотрена стерилизация 400 животных. Стерилизация будет проводиться по предварительной регистрации, с одного двора принимаются не более двух кошек.Кроме того, доставленных в ветеринарные учреждения кошек будут вакцинировать от бешенства и микрочипировать. На ухо животного нанесут специальную метку о стерилизации.

https://ru.sputnik.md/20210828/nadoevshaya-igrushka-ekzotika-zhivotnye-ulitsa-video-44279516.html

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кошки, бродячие животные, мэрия кишинева, в молдове, молдова