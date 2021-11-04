https://ru.sputnik.md/20211104/kishinev-kampaniya-sterilizatsia-bezdomnykh-koshek-46158908.html
В Кишиневе запущена кампания по стерилизации бездомных кошек
В Кишиневе запущена кампания по стерилизации бездомных кошек
Проект инициирован примэрией Кишинева при участии зоозащитников
2021-11-04T15:32+0200
2021-11-04T15:32+0200
2021-11-04T15:32+0200
кошки
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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В столице начинается кампания по бесплатной стерилизации бездомных кошек. Проект разработан муниципальным отделом контроля и защиты животных, в его реализации примут участие кишиневские организации зоозащитников.Кампания проводится не в первый раз, в этому году предусмотрена стерилизация 400 животных. Стерилизация будет проводиться по предварительной регистрации, с одного двора принимаются не более двух кошек.Кроме того, доставленных в ветеринарные учреждения кошек будут вакцинировать от бешенства и микрочипировать. На ухо животного нанесут специальную метку о стерилизации.
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Александр Исаев
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кошки, бродячие животные, мэрия кишинева, в молдове, молдова
В Кишиневе запущена кампания по стерилизации бездомных кошек
Проект разработан мэрией столицы и будет реализован при участии организаций зоозащитников.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. В столице начинается кампания по бесплатной стерилизации бездомных кошек. Проект разработан муниципальным отделом контроля и защиты животных, в его реализации примут участие кишиневские организации зоозащитников.
Кампания проводится не в первый раз, в этому году предусмотрена стерилизация 400 животных. Стерилизация будет проводиться по предварительной регистрации, с одного двора принимаются не более двух кошек.
Кроме того, доставленных в ветеринарные учреждения кошек будут вакцинировать от бешенства и микрочипировать. На ухо животного нанесут специальную метку о стерилизации.