https://ru.sputnik.md/20211104/kishinev-molodezhnaya-stolitsa-evropa-2024-46155248.html

Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы-2024

Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы-2024

Молодые кишиневцы снимут ролик, который представит кандидатуру столицы Молдовы на конкурсе "Молодежная столица Европы – 2024".

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общество

кишинев

молодежь

примэрия

конкурс

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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Молодые люди, резиденты Муниципального молодежного центра, приступили к съемкам рекламного ролика, который представит кандидатуру Кишинева на конкурсе "Молодежная столица Европы – 2024".При поддержке управления образования, молодежи и спорта примэрии молдавской столицы молодые кишиневцы снимут видео из самых интересных мест города, чтобы произвести впечатление на жюри в Брюсселе, сообщил примар Ион Чебан.Для съемок ролика один из троллейбусов, курсирующих по столице, был украшен логотипом "Кишинев – Европейская молодежная столица 2024". Цель ролика — отразить вовлеченность молодых людей в социокультурную и экономическую жизнь города.В 2020 году Кишинев прошел в финал, куда попали и три других города — Львов, Веспрем и Гент.

https://ru.sputnik.md/20210812/pravitelstvo-million-leev-programmy-molodezhi-43854350.html

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кишинев, молодежь, примэрия, конкурс