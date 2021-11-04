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Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы-2024
Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы-2024
Молодые кишиневцы снимут ролик, который представит кандидатуру столицы Молдовы на конкурсе "Молодежная столица Европы – 2024".
2021-11-04T10:15+0200
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общество
кишинев
молодежь
примэрия
конкурс
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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Молодые люди, резиденты Муниципального молодежного центра, приступили к съемкам рекламного ролика, который представит кандидатуру Кишинева на конкурсе "Молодежная столица Европы – 2024".При поддержке управления образования, молодежи и спорта примэрии молдавской столицы молодые кишиневцы снимут видео из самых интересных мест города, чтобы произвести впечатление на жюри в Брюсселе, сообщил примар Ион Чебан.Для съемок ролика один из троллейбусов, курсирующих по столице, был украшен логотипом "Кишинев – Европейская молодежная столица 2024". Цель ролика — отразить вовлеченность молодых людей в социокультурную и экономическую жизнь города.В 2020 году Кишинев прошел в финал, куда попали и три других города — Львов, Веспрем и Гент.
https://ru.sputnik.md/20210812/pravitelstvo-million-leev-programmy-molodezhi-43854350.html
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Александр Исаев
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кишинев, молодежь, примэрия, конкурс

Кишинев претендует на звание молодежной столицы Европы-2024

10:15 04.11.2021 (обновлено: 10:26 04.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Чтобы представить жюри столицу Молдовы, молодые кишиневцы снимут ролик о достопримечательностях города.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Молодые люди, резиденты Муниципального молодежного центра, приступили к съемкам рекламного ролика, который представит кандидатуру Кишинева на конкурсе "Молодежная столица Европы – 2024".
При поддержке управления образования, молодежи и спорта примэрии молдавской столицы молодые кишиневцы снимут видео из самых интересных мест города, чтобы произвести впечатление на жюри в Брюсселе, сообщил примар Ион Чебан.
Для съемок ролика один из троллейбусов, курсирующих по столице, был украшен логотипом "Кишинев – Европейская молодежная столица 2024". Цель ролика — отразить вовлеченность молодых людей в социокультурную и экономическую жизнь города.
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