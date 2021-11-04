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Парламент Молдовы собрался на заседание
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Комания "Телерадио-Молдова" опять перешла под контроль парламента
Комания "Телерадио-Молдова" опять перешла под контроль парламента
Депутаты вернули "Телерадио-Молдова" под контроль законодательного органа
2021-11-04T13:24+0200
2021-11-04T13:24+0200
общество
парламент
телерадио-молдова
совет по телевидению и радио
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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Компания "Телерадио-Молдова" вернулась под парламентский контроль. На пленарном заседании в четверг 56 депутатов приняли во втором, окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс аудиовизуальных медиа-услуг.Основная цель этой поправки — повысить уровень ответственности компании "Телерадио-Молдова", сообщается в пояснительной записке к документу. До 2019 года компания "Телерадио-Молдова" также находилась под контролем парламента, затем надзор за ее деятельностью был передан Совету по телевидению и радио.Таким образом, парламент снова получил полномочия по пересмотру состава Наблюдательного совета национального поставщика услуг СМИ и Аудиовизуального совета вещательной компании и выдвижению кандидатов на должность члена этих советов.Кроме того, депутаты большинством голосов могут увольнять членов совета директоров в случае отклонения парламентом годового отчета о деятельности "Телерадио-Молдова".
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парламент, телерадио-молдова, совет по телевидению и радио

Комания "Телерадио-Молдова" опять перешла под контроль парламента

13:24 04.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausВидеокамера на штативе
Видеокамера на штативе - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Парламентское большинство проголосовало за возвращение общественного ТВ и радио под эгиду законодательного органа.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Компания "Телерадио-Молдова" вернулась под парламентский контроль. На пленарном заседании в четверг 56 депутатов приняли во втором, окончательном чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс аудиовизуальных медиа-услуг.
Основная цель этой поправки — повысить уровень ответственности компании "Телерадио-Молдова", сообщается в пояснительной записке к документу. До 2019 года компания "Телерадио-Молдова" также находилась под контролем парламента, затем надзор за ее деятельностью был передан Совету по телевидению и радио.
Таким образом, парламент снова получил полномочия по пересмотру состава Наблюдательного совета национального поставщика услуг СМИ и Аудиовизуального совета вещательной компании и выдвижению кандидатов на должность члена этих советов.
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Кроме того, депутаты большинством голосов могут увольнять членов совета директоров в случае отклонения парламентом годового отчета о деятельности "Телерадио-Молдова".
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