https://ru.sputnik.md/20211104/komissiya-kontrolyu-protsessom-reintegratsii-moldovy-sozdana-parlamente-46169612.html

Комиссия по контролю за процессом реинтеграции Молдовы создана в парламенте

Комиссия по контролю за процессом реинтеграции Молдовы создана в парламенте

Комиссия, по замыслу авторов, должна стать платформой для выработки общенациональной позиции по процессу реинтеграции.

2021-11-04T16:28+0200

2021-11-04T16:28+0200

2021-11-04T16:46+0200

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КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. В парламенте Молдовы создана Специальная парламентская комиссия по мониторингу и контролю за реализацией политики реинтеграции Республики Молдова. За ее создание на заседании в четверг проголосовали 80 депутатов всех трех парламентских фракций.В комиссию от партии "Действие и солидарность" вошли Анна Калинич, Анна Раку, Наталья Давидович, Оазу Нантой, Владимир Боля и Михай Попшой, от блока ПСРМ-ПКРМ - Влад Батрынча, Константин Старыш и Адриан Лебединский, от фракции "Шор" - Денис Уланов.Председателем комиссии избран вице-спикер парламента Михай Попшой. Вице-председателем - Влад Батрынча, а секретарем - Анна Калинич.Комиссия займется выработкой общей национальной позиции по вопросу реинтеграции страны, она сможет заслушивать информацию представителей правительства, привлекать международные организации, в том числе специализирующиеся по медиации и диалогу, привлекать представителей гражданского общества.

https://ru.sputnik.md/20211006/vitse-premer-kulminskiy-vizitom-russia-45307972.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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приднестровье, реинтеграция, в молдове, молдова