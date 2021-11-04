https://ru.sputnik.md/20211104/koronavirus-kletki-mozg-46170378.html

Ученые заявили, что коронавирус не влияет на клетки мозга

Ученые заявили, что коронавирус не влияет на клетки мозга

Ученым удалось доказать, что потеря обоняния, которая считается одним из главных симптомов COVID-19 не связана с работой мозга.

2021-11-04T17:45+0200

2021-11-04T17:45+0200

2021-11-04T17:45+0200

коронавирус

в мире

ученые

работа

мозг

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КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Коронавирус не оказывает негативного влияния на клетки головного мозга человека. К такому выводу пришла группа ученых из Германии и Бельгии. Результаты их исследования опубликованы в американском журнале Cell, передает РИА Новости.Сообщается, что ученые исследовали явление аносмии – потери обоняния, которая считается одним из главных симптомов COVID-19. Был произведен анализ 85 случаев заражения SARS-CoV-2. В результате ученые пришли к выводу, что главными объектами заражения в носовой полости становятся так называемые сустентакулярные, или поддерживающие клетки.Руководитель проекта Петер Момбайрц из исследовательской группы общества Макса Планка во Франкфурте отметил, что существуют "критическое" различие между поддерживающими клетками и обонятельными нейронами."Если мы предполагаем, что эти нейроны могут быть поражены вирусом, это означает короткий путь к обонятельной луковице и потом к самому мозгу", – сказал Момбайрц в интервью Guardian.По его словам, у людей, зараженных коронавирусом, обонятельные нейроны остаются незатронутыми, а аносмия возникает из-за повреждения поддерживающих клеток. В таком случае возвращение обоняния возможно после регенерации поврежденного материала: поддерживающие клетки, в отличие от нейронов, способны к восстановлению.При этом в исследовании не учитывались другие неврологические проявления COVID-19, которые иногда сопровождают длительное течение болезни, такие как хроническая усталость или "мозговой туман".

https://ru.sputnik.md/20211103/pandemiya-neprivitykh-v-germanii-chetvertaya-volna-koronavirusa-46134464.html

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в мире, ученые, работа, мозг