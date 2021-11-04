Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20211104/krasnoselskiy-match-sherif-inter-igra-yarkaya-46151094.html
Красносельский – о матче "Шериф" – "Интер": игра была честная и яркая
Красносельский – о матче "Шериф" – "Интер": игра была честная и яркая
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал результат второго домашнего для "Шерифа" матча в группе Лиги чемпионов.
2021-11-04T00:10+0200
2021-11-04T00:25+0200
спорт
в молдове
фк "шериф"
вадим красносельский
лига чемпионов
приднестровье
молдова
тирасполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/03/46149581_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b735284df1439cd4af23118f042288d0.jpg
КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Игра между "Шерифом" и "Интером" была честная и яркая с первой минуты и до финального свистка. Так лидер Приднестровья Вадим Красносельский охарактеризовал прошедший в Тирасполе матч групповой стадии Лиги чемпионов.Поединок в рамках группы D завершился поражением "Шерифа" со счетом 1:3.В составе "Интера" голы забивали Марцело Брозович (54-я минута), Милан Шкриниар (66-я минута) и Алексис Санчес (82-я минута), а в составе "Шерифа" отличился Адама Траоре (91-я минута).В первой встрече четвертого тура группового раунда квартета D мадридский "Реал" обыграл донецкий "Шахтер" – 2:1. Дубль на счету Карима Бензема, за украинский клуб отличился Фернандо.Таким образом, "Реал" единолично возглавил группу, набрав 9 очков после четырех игр, "Интер" поднялся на второе место (7 очков), "Шериф" занимает промежуточное третье место (6 очков). Замыкает турнирную таблицу "Шахтер" (1 балл).Матчи пятого раунда групповой стадии главного клубного турнира Европы в квартете D пройдут 24 ноября. "Шериф" в этот день примет "Реал" в Тирасполе, а "Интер" дома сыграет с "Шахтером".
https://ru.sputnik.md/20211102/fanaty-vstretili-inter-v-moldove-46119011.html
приднестровье
молдова
тирасполь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/03/46149581_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c0bd7898d7671b1febe1f09cb83e2ab1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, фк "шериф", вадим красносельский, лига чемпионов, приднестровье, молдова, тирасполь

Красносельский – о матче "Шериф" – "Интер": игра была честная и яркая

00:10 04.11.2021 (обновлено: 00:25 04.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" - "Интер"
Матч Шериф - Интер - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал результат второго домашнего для "Шерифа" матча в рамках группового раунда Лиги чемпионов.
КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Игра между "Шерифом" и "Интером" была честная и яркая с первой минуты и до финального свистка. Так лидер Приднестровья Вадим Красносельский охарактеризовал прошедший в Тирасполе матч групповой стадии Лиги чемпионов.
Поединок в рамках группы D завершился поражением "Шерифа" со счетом 1:3.
"Тот случай, когда две цифры красноречивее миллиона слов. Но надежда была. И игра была честная и яркая с первой минуты и до финального свистка. Моя личная благодарность Траоре за последние мгновения матча, украшенные голом в ворота соперника", – написал Красносельский на своей странице в Telegram.
В составе "Интера" голы забивали Марцело Брозович (54-я минута), Милан Шкриниар (66-я минута) и Алексис Санчес (82-я минута), а в составе "Шерифа" отличился Адама Траоре (91-я минута).
© Sputnik / Mihai CarausИгроки "Интера" празднуют первый гол в ворота "Шерифа"
Матч Шериф - Интер - Sputnik Молдова, 1920, 04.11.2021
Игроки "Интера" празднуют первый гол в ворота "Шерифа"
© Sputnik / Mihai Caraus
В первой встрече четвертого тура группового раунда квартета D мадридский "Реал" обыграл донецкий "Шахтер" – 2:1. Дубль на счету Карима Бензема, за украинский клуб отличился Фернандо.
Таким образом, "Реал" единолично возглавил группу, набрав 9 очков после четырех игр, "Интер" поднялся на второе место (7 очков), "Шериф" занимает промежуточное третье место (6 очков). Замыкает турнирную таблицу "Шахтер" (1 балл).
Матчи пятого раунда групповой стадии главного клубного турнира Европы в квартете D пройдут 24 ноября. "Шериф" в этот день примет "Реал" в Тирасполе, а "Интер" дома сыграет с "Шахтером".
Футболисты Интера отправились из аэропорта Кишинева в Тирасполь - Sputnik Молдова, 1920, 02.11.2021
Спорт
"Это космос": фанаты встретили "Интер" в Молдове
2 ноября, 21:00
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:50Вернидуб - о поражении "Шерифа" в Лиге чемпионов: помешали индивидуальные ошибки
00:10Красносельский – о матче "Шериф" – "Интер": игра была честная и яркая
00:05Погодные рекорды Молдовы 4 ноября
Вчера"Шериф" проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов
ВчераЦены на товары Ikea могут вырасти впервые с 2019 года
Вчера"Шериф" и "Интер" после первого тайма играют вничью в Лиге чемпионов
ВчераБилл Гейтс устроил вечеринку на "вредной" яхте, чтобы помочь планете
ВчераПравительство Молдовы одобрило предоставление выходных для вакцинации от COVID
ВчераПоставщика психотропных препаратов экстрадировали в Молдову из Франции
ВчераМолдова и НАТО договорились наращивать военный потенциал
ВчераГлава "Молдовагаза": "Тариф точно будет выше 6 леев"
ВчераКурс валют на четверг: доллар стремится вверх, а евро отступает
ВчераГраждане Молдовы, работающие в Греции и Италии, смогут получать там пенсии
ВчераВадим Чебан: "Все понимают, что вопрос с долгом Приднестровья за газ надо решать"
ВчераСпособна ли новая власть в Молдове на территориально-административную реформу
ВчераПутин - о вооружении, высоких технологиях и военной безопасности России
ВчераС 1 ноября зарплаты медперсонала в Молдове повышены на 57%
ВчераЭксперт рассказал, что кроется за "упреками" Байдена в адрес Путина
ВчераМногонациональная Россия - в объективе фотографов Sputnik
ВчераМолдова может до конца года получить вакцину Moderna - Минздрав