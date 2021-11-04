https://ru.sputnik.md/20211104/krasnoselskiy-match-sherif-inter-igra-yarkaya-46151094.html
Красносельский – о матче "Шериф" – "Интер": игра была честная и яркая
Красносельский – о матче "Шериф" – "Интер": игра была честная и яркая
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал результат второго домашнего для "Шерифа" матча в группе Лиги чемпионов.
2021-11-04T00:10+0200
2021-11-04T00:10+0200
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КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Игра между "Шерифом" и "Интером" была честная и яркая с первой минуты и до финального свистка. Так лидер Приднестровья Вадим Красносельский охарактеризовал прошедший в Тирасполе матч групповой стадии Лиги чемпионов.Поединок в рамках группы D завершился поражением "Шерифа" со счетом 1:3.В составе "Интера" голы забивали Марцело Брозович (54-я минута), Милан Шкриниар (66-я минута) и Алексис Санчес (82-я минута), а в составе "Шерифа" отличился Адама Траоре (91-я минута).В первой встрече четвертого тура группового раунда квартета D мадридский "Реал" обыграл донецкий "Шахтер" – 2:1. Дубль на счету Карима Бензема, за украинский клуб отличился Фернандо.Таким образом, "Реал" единолично возглавил группу, набрав 9 очков после четырех игр, "Интер" поднялся на второе место (7 очков), "Шериф" занимает промежуточное третье место (6 очков). Замыкает турнирную таблицу "Шахтер" (1 балл).Матчи пятого раунда групповой стадии главного клубного турнира Европы в квартете D пройдут 24 ноября. "Шериф" в этот день примет "Реал" в Тирасполе, а "Интер" дома сыграет с "Шахтером".
https://ru.sputnik.md/20211102/fanaty-vstretili-inter-v-moldove-46119011.html
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в молдове, фк "шериф", вадим красносельский, лига чемпионов, приднестровье, молдова, тирасполь
Красносельский – о матче "Шериф" – "Интер": игра была честная и яркая
00:10 04.11.2021 (обновлено: 00:25 04.11.2021)
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский прокомментировал результат второго домашнего для "Шерифа" матча в рамках группового раунда Лиги чемпионов.
КИШИНЕВ, 4 ноя – Sputnik. Игра между "Шерифом" и "Интером" была честная и яркая с первой минуты и до финального свистка. Так лидер Приднестровья Вадим Красносельский охарактеризовал прошедший в Тирасполе матч групповой стадии Лиги чемпионов.
Поединок в рамках группы D завершился поражением "Шерифа" со счетом 1:3
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"Тот случай, когда две цифры красноречивее миллиона слов. Но надежда была. И игра была честная и яркая с первой минуты и до финального свистка. Моя личная благодарность Траоре за последние мгновения матча, украшенные голом в ворота соперника", – написал Красносельский на своей странице в Telegram.
В составе "Интера" голы забивали Марцело Брозович (54-я минута), Милан Шкриниар (66-я минута) и Алексис Санчес (82-я минута), а в составе "Шерифа" отличился Адама Траоре (91-я минута).
В первой встрече четвертого тура группового раунда квартета D мадридский "Реал" обыграл донецкий "Шахтер" – 2:1. Дубль на счету Карима Бензема, за украинский клуб отличился Фернандо.
Таким образом, "Реал" единолично возглавил группу, набрав 9 очков после четырех игр, "Интер" поднялся на второе место (7 очков), "Шериф" занимает промежуточное третье место (6 очков). Замыкает турнирную таблицу "Шахтер" (1 балл).
Матчи пятого раунда групповой стадии главного клубного турнира Европы в квартете D пройдут 24 ноября. "Шериф" в этот день примет "Реал" в Тирасполе, а "Интер" дома сыграет с "Шахтером".