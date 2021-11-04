https://ru.sputnik.md/20211104/kultura-most-kotoryy-obedinyaet-narody-46131892.html

Урсу: культура – мост, который объединяет народы

Урсу: культура – мост, который объединяет народы

Евгения Урсу рассказала о талантах наций и раскрыла имя того, кто подарил ей идею международного конкурса Созвездие талантов.

2021-11-04T09:00+0200

2021-11-04T09:00+0200

2021-11-04T09:00+0200

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Урсу: как возобновить культурный диалог Молдовы и России Урсу: как возобновить культурный диалог Молдовы и России

О молдавских и российских певцах говорят, что "они поцелованы богом в голосовые связки", – настолько замечательные и прекрасные голоса есть у этих стран, и мы не перестаем слушать их и радоваться. Об этом рассказала в эфире студии Sputnik Молдова президент ассоциации "Молдова и ее меньшинства" Клуба ЮНЕСКО, заслуженный деятель искусств Республики Адыгея Евгения Урсу.Она открыла секрет, что идею создания международного конкурса "Созвездие талантов" ей подсказал эстрадный певец, народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров. Причем в конкурсе в первый же год его проведения приняли участие многие музыкальные таланты из России."Последние два года пандемии наш конкурс "Созвездие талантов" было непросто проводить, хотя многие конкурсанты были готовы участвовать онлайн. Здесь хочется вспомнить выражение о том, что культура объединяет разные народы, как мост, объединяющий два берега", – заключила заслуженный деятель искусств Республики Адыгея.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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